Rain Alert: राजस्थान के इस जिले में ‘तांडव’ मचाएगा मानसून… RED अलर्ट जारी, जानें 8-9 सिंतबर को कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून लगातार मेहरबान है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना अवदाब आज और तीव्र होकर गहरा अवदाब में तब्दील होकर दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान व आसपास के लगे राजस्थान, भुज क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ने व कमजोर होकर पुनः अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश माउंट आबू, सिरोही में 250 mm दर्ज की गई।
मौसम विभाग के अनुसार, 8 सितंबर को जालौर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इस क्षेत्र में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, बालोतरा आस-पास के जिलों में तेज हवाओं (45-55 Kmph to 65Kmph) के साथ भारी बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।
वहीं, 9 सितंबर को जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी होने व केवल छुट-पुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।
पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई और एक स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व कहीं कहीं पर भारी वर्षा से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा माउंटआबू (सिरोही) में 250.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। जबकि सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।