Rain Alert: राजस्थान के इस जिले में ‘तांडव’ मचाएगा मानसून… RED अलर्ट जारी, जानें 8-9 सिंतबर को कैसा रहेगा मौसम?

पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई और एक स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व कहीं कहीं पर भारी वर्षा से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा माउंटआबू (सिरोही) में 250.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। जबकि सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।