Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rain Alert: राजस्थान के इस जिले में ‘तांडव’ मचाएगा मानसून… RED अलर्ट जारी, जानें 8-9 सिंतबर को कैसा रहेगा मौसम?

Rajasthan Monsoon: मौसम विभाग ने राजस्थान के इस जिले में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 08, 2025

heavy rain alert
Photo- Patrika Network

Rajasthan Weather News: राजस्थान में मानसून लगातार मेहरबान है। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना अवदाब आज और तीव्र होकर गहरा अवदाब में तब्दील होकर दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान व आसपास के लगे राजस्थान, भुज क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से आगामी 24 घंटों में धीरे-धीरे पश्चिम की ओर आगे बढ़ने व कमजोर होकर पुनः अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है। पिछले 24 घंटे में सर्वाधिक बारिश माउंट आबू, सिरोही में 250 mm दर्ज की गई।

8 सितंबर को 4 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 8 सितंबर को जालौर जिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इस क्षेत्र में अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। जबकि सिरोही, बाड़मेर, उदयपुर, बालोतरा आस-पास के जिलों में तेज हवाओं (45-55 Kmph to 65Kmph) के साथ भारी बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में कहीं-कहीं हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Weather Update : राजस्थान के इन जिलों में तूफानी बारिश का अलर्ट, जानिए, कब से मिलेगी राहत
जयपुर
heavy rain in Rajasthan

9 सितंबर को 2 जिलों में अलर्ट

वहीं, 9 सितंबर को जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में तेजी से कमी होने व केवल छुट-पुट स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है।

सिरोही में हुई सर्वाधिक बारिश

पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई और एक स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई व कहीं कहीं पर भारी वर्षा से अतिभारी वर्षा दर्ज की गई। सर्वाधिक वर्षा माउंटआबू (सिरोही) में 250.0 मिलीमीटर दर्ज की गई। जबकि सर्वाधिक अधिकतम तापमान चूरू में 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें

भीलवाड़ा में बनास नदी उफान पर, खेतों में भरा पानी, 3 दिन से कई रास्ते बंद
भीलवाड़ा
Bhilwara Rain

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 04:18 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rain Alert: राजस्थान के इस जिले में ‘तांडव’ मचाएगा मानसून… RED अलर्ट जारी, जानें 8-9 सिंतबर को कैसा रहेगा मौसम?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.