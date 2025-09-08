भीलवाड़ा में बनास नदी उफान पर, खेतों में भरा पानी, 3 दिन से कई रास्ते बंद

कांदा के किसान सुरेश जाट ने बताया कि बरसात ने पूरी फसल चौपट कर दी। सांखड़ा के रामचंद्र बोले, बाजरा, चंवला और मूंग पूरी तरह खराब हो गई। ग्वार में फाल ही नहीं आए। महिला किसान भंवरी देवी ने कहा, लावणी तो कर ली, लेकिन खलिहान में रखा बाजरा भीगकर खराब हो रहा है, मूंग गलकर सड़ गई।