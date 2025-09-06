खुश खबर: भीलवाड़ा टेक्सटाइल निर्यात में उछाल

भीलवाड़ा की मिलों में तैयार कॉटन और पीवी यार्न की सबसे अधिक मांग बांग्लादेश के अलावा चीन, जर्मनी, मेक्सिको, तुर्की, कोलंबिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, मोरक्को और मेडागास्कर जैसे देशों में है। यही वजह है कि रोजाना 20 से 25 कंटेनर धागा विदेश भेजा जा रहा है। भीलवाड़ा में फिलहाल 19 स्पिनिंग इकाइयां सक्रिय हैं। इनमें 16 लाख 30 हजार से अधिक स्पिंडल लगे है। इन 19 इकाइयों में से 8 इकाइयां ऐसी हैं जो अपने उत्पादन का 40 से 60 प्रतिशत से अधिक यार्न निर्यात कर रही हैं। इन इकाइयों ने संयुक्त रूप से 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक मूल्य का यार्न घरेलू एवं विदेशी बाजार में बेचा है।