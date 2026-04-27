Public Grievance: राजस्थान में कार्मिक विभाग की सख्ती: 1181 में से 1029 शिकायतों का निपटारा

इससे पहले शासन सचिव ने राजस्थान संपर्क पोर्टल से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक भी ली। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों के निस्तारण की औसत अवधि को कम किया जाए और समाधान के प्रति आमजन की संतुष्टि बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाने और नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए गए।