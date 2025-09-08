Rajasthan : अतिवृष्टि से राजस्थान के 22 जिलों की फसल चौपट, किसान परेशान, हकीकत जानने के लिए पढ़ें यह ग्राउंड रिपोर्ट

जिले - फसल

सवाईमाधोपुर - उड़द, तिल, सोयाबीन और बाजरा

करौली - बाजरा, तिल, उड़द और ग्वार

टोंक - बाजरा, उड़द, ज्वार, मक्का, मूंगफली, मूंग, तिल

झालावाड़ - सोयाबीन, मक्का और मूंगफली

भीलवाड़ा - मक्का, मूंगफली, उड़द और ज्वार

नागौर - ग्वार, बाजरा और मूंगफली

हनुमानगढ़ - कपास, मूंगफली, मूंग

चूरू - ग्वार और बाजरा

दौसा - बाजरा और तिल

बहरोड़ - बाजरा और तिल

बूंदी - धान, सोयाबीन

भरतपुर - बाजरा और ज्वार

झुंझुनूं - मूंग, चंवला, बाजरा

सीकर - मूंग, ग्वार, मूंगफली

जयपुर - मूंग, उड़द, सब्जियां

बारां - सोयाबीन, उड़द, मक्का

कोटा - सोयाबीन, मक्का, उड़द

खैरथल-तिजारा - कपास, सब्जियों, दलहनों

अजमेर - मूंग, उड़द, बाजरा, मक्का, ग्वार

पाली - मूंग, उड़द व तिल, मक्का, मूंगफली

डूंगरपुर - सोयाबीन, मक्का, उड़द, धान

जालोर - ग्वार, मक्का, मूंग, ज्वार, बाजरा, अरंडी, तिल।