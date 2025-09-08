राजस्थान सरकार की नई योजना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक मिलेगा ब्याज अनुदान

Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana : राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक ब्याज अनुदान मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना का अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
इसके तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक बुनकर एवं शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा।
प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई नवाचार किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और योजनाओं से ग्रामीण से शहरी और रेगिस्तानी इलाकों में आदिवासी अंचलों तक चिकित्सा सुविधा बेहतर हुई हैं।