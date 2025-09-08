राजस्थान सरकार की नई योजना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक मिलेगा ब्याज अनुदान

Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana : राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक ब्याज अनुदान मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना का अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे।