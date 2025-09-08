Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान सरकार की नई योजना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक मिलेगा ब्याज अनुदान

Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana : राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक ब्याज अनुदान मिलेगा।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 08, 2025

Rajasthan Government New Scheme Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana interest Subsidy up to 8 Percentage will be given on Loan up to two crore rupees
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

Vishwakarma Yuva Udyam Protsahan Yojana : राजस्थान सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक ब्याज अनुदान मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना का अनुमोदन किया गया। योजना का उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार की भावना को प्रोत्साहन करना है। इससे युवा आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान मिलेगा

विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना में अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : 15 सितंबर से राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान, छोटे भूखंड धारकों को मिलेगी भारी छूट!
जयपुर
Rajasthan Government Shahar Chalo Campaign from 15 September small plot holders will get discounts

1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान

इसके तहत महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग श्रेणी के उद्यमियों, ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित उद्यम, कार्ड धारक बुनकर एवं शिल्पकारों को 1 करोड़ से अधिक और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। वित्तीय संस्थान द्वारा प्रदान किए गए ऋण पर 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 5 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान भी दिया जाएगा।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में बेहतर हुई स्वास्थ्य सेवाएं

प्रदेश के चिकित्सा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई नवाचार किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक और योजनाओं से ग्रामीण से शहरी और रेगिस्तानी इलाकों में आदिवासी अंचलों तक चिकित्सा सुविधा बेहतर हुई हैं।

ये भी पढ़ें

Govt Job : सरकारी नौकरी चाहिए तो जल्दी कीजिए, एसआइ भर्ती आवेदन की आज है अंतिम तिथि
अजमेर
If you want a government job then hurry up Rajasthan SI Platoon Commander Recruitment-2025 Application Last Date Today

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 08:47 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान सरकार की नई योजना, 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 8 फीसदी तक मिलेगा ब्याज अनुदान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट