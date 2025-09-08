Patrika LogoSwitch to English

अजमेर

Govt Job : सरकारी नौकरी चाहिए तो जल्दी कीजिए, एसआइ भर्ती आवेदन की आज है अंतिम तिथि

Govt Job : आरपीएससी की ओर से आयोजित एसआइ-प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि होगी।

अजमेर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 08, 2025

If you want a government job then hurry up Rajasthan SI Platoon Commander Recruitment-2025 Application Last Date Today
फाइल फोटो पत्रिका

Govt Job : आरपीएससी की ओर से आयोजित एसआइ-प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि होगी। सरकार ने बीती 17 जुलाई को एसआई-प्लाटून कमांडर की 1015 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी थी। इसके ऑनलाइन फॉर्म 10 अगस्त से भरने शुरू हुए। अब तक 5.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की संख्या 6 से 7.50 लाख तक पहुंचने की संभावना है।

1015 पदों पर होगी भर्ती

प्रदेश में चार साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर (एसआइ) की भर्ती शुरू हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने 10 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शुरू किया। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरत रहा है। यह भर्ती 1015 पदों पर होगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : 15 सितंबर से राजस्थान सरकार का शहर चलो अभियान, छोटे भूखंड धारकों को मिलेगी भारी छूट!
जयपुर
Rajasthan Government Shahar Chalo Campaign from 15 September small plot holders will get discounts

5 अप्रेल 2026 को होगी परीक्षा

आयोग 5 अप्रेल 2026 को सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर की परीक्षा कराएगा। सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 8 सितम्बर यानि आज ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain 7 September : अगले 3 घंटे में 30 जिलों में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग का आया नया डबल अलर्ट
जयपुर
Meteorological Department issued a New Double Alert 7 September in next 3 hours Rajasthan 30 districts Torrential Rain

Published on:

08 Sept 2025 07:46 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / Govt Job : सरकारी नौकरी चाहिए तो जल्दी कीजिए, एसआइ भर्ती आवेदन की आज है अंतिम तिथि

