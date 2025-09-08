Govt Job : सरकारी नौकरी चाहिए तो जल्दी कीजिए, एसआइ भर्ती आवेदन की आज है अंतिम तिथि

Govt Job : आरपीएससी की ओर से आयोजित एसआइ-प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि होगी। सरकार ने बीती 17 जुलाई को एसआई-प्लाटून कमांडर की 1015 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी थी। इसके ऑनलाइन फॉर्म 10 अगस्त से भरने शुरू हुए। अब तक 5.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की संख्या 6 से 7.50 लाख तक पहुंचने की संभावना है।
प्रदेश में चार साल के इंतजार के बाद सब इंस्पेक्टर (एसआइ) की भर्ती शुरू हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने 10 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म भरवाना शुरू किया। साल 2021 की भर्ती में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के चलते इस बार आयोग सतर्कता बरत रहा है। यह भर्ती 1015 पदों पर होगी।
आयोग 5 अप्रेल 2026 को सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर की परीक्षा कराएगा। सब इंस्पेक्टर-प्लाटून कमांडर के पदों के लिए 8 सितम्बर यानि आज ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है।