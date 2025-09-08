Govt Job : सरकारी नौकरी चाहिए तो जल्दी कीजिए, एसआइ भर्ती आवेदन की आज है अंतिम तिथि

Govt Job : आरपीएससी की ओर से आयोजित एसआइ-प्लाटून कमांडर भर्ती-2025 के ऑनलाइन आवेदन जारी हैं। सोमवार को आवेदन की अंतिम तिथि होगी। सरकार ने बीती 17 जुलाई को एसआई-प्लाटून कमांडर की 1015 पदों की अभ्यर्थना आरपीएससी को भेजी थी। इसके ऑनलाइन फॉर्म 10 अगस्त से भरने शुरू हुए। अब तक 5.50 लाख से अधिक अभ्यर्थी आवेदन कर चुके हैं। आवेदन की संख्या 6 से 7.50 लाख तक पहुंचने की संभावना है।