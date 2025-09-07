Heavy Rain 7 September : अगले 3 घंटे में 30 जिलों में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग का आया नया डबल अलर्ट

Heavy Rain 7 September : मौसम विभाग का नया डबल अलर्ट दोपहर 1.30 बजे जारी हुआ है। अगले 3 घंटे में राजस्थान के 30 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिले व आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश व एक दो दौर भारी बारिश होने की संभावना है। इस बीच आकाशीय बिजली व 30-40 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने इन 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, दौसा, नागौर, सीकर, टोंक, बूंदी, बारां, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बाडमेर, जैसलमेर, जालौर, सिरोही, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, जोधपुर जिलों के आस-पास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर आकाशीय बिजली, मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही 20-30 KMPH की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। राजस्थान के इन 25 जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग के Prediction के अनुसार 8 सितंबर को बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना हैं। वहीं 8-9 सितंबर को जोधपुर संभाग व आस-पास के जिलों में कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।
बांधों के कैचमेंट एरिया में पानी की जबरदस्त आवक जारी है। जिससे बांधों के गेट खोले जा रहे हैं। शनिवार को बीसलपुर के आठ, जवाई बांध के आठ, राणा प्रताप सागर के दो, गांधी सागर के तीन और कोटा बैराज के 7 गेट खोले गए।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश सांचौर जालौर में 210 M.M. दर्ज की गई है।
जयपुर में आज 7 सितम्बर को मौसम बेहद सुहावना है। आकाश में बादल घुमड़-घुमड़ कर रहे हैं। देर रात बारिश होने की संभावना है। शनिवार को दिनभर बारिश का दौर रुक-रुककर चलता रहा। सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई रहीं और रिमझिम बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना बना दिया। दोपहर में करीब 30 मिनट तक तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में शहर में 33.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केन्द्र ने पूर्वानुमान जताया है कि 8 सितम्बर को जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से लेकर कहीं-कहीं तेज बारिश होने की आशंका है।