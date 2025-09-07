Heavy Rain 7 September : अगले 3 घंटे में 30 जिलों में मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग का आया नया डबल अलर्ट

जयपुर में आज 7 सितम्बर को मौसम बेहद सुहावना है। आकाश में बादल घुमड़-घुमड़ कर रहे हैं। देर रात बारिश होने की संभावना है। शनिवार को दिनभर बारिश का दौर रुक-रुककर चलता रहा। सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छाई रहीं और रिमझिम बूंदाबांदी ने मौसम सुहाना बना दिया। दोपहर में करीब 30 मिनट तक तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार, पिछले 24 घंटे में शहर में 33.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम केन्द्र ने पूर्वानुमान जताया है कि 8 सितम्बर को जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से लेकर कहीं-कहीं तेज बारिश होने की आशंका है।