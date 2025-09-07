Chandra Grahan : पूर्ण चंद्रग्रहण आज, 100 वर्ष बाद बना अनोखा संयोग, सूर्यग्रहण से होगा पितृपक्ष का समापन

बिड़ला तारामंडल जयपुर के पूर्व सहायक निदेशक संदीप भट्टाचार्य ने बताया कि यह ग्रहण पूर्णचंद्रग्रहण है। इसमें चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की गहरी छाया में आ जाता है और लालिमा लिए दिखता है, इसे ब्लड मून भी कहते हैं। चंद्रग्रहण तब होता है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी लाइन में आ जाते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तो ये चंद्रमा तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश को रोक देती है। इस स्थिति में चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ने लगती है। नतीजतन हमें चंद्र या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई देने लगता है। एक पखवाड़े में दो ग्रहण लंबे समय बाद लग रहे हैं। पूर्ण चंद्रगहण के बाद 21 सितंबर को खंड सूर्यग्रहण रहेगा, यह सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक यहां नहीं लगेगा।