लाडो प्रोत्साहन योजना पर नया अपडेट, ‘लाड़’ लड़ाने में फिसड्डी है भरतपुर, जानें अन्य जिलों की स्थिति

बेटी बचाओ और उन्हें प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू की गई फ्लैगशिप लाड़ो प्रोत्साहन योजना में भरतपुर जिले का प्रदर्शन निराशाजनक है। जुलाई माह की रैंकिंग में भरतपुर प्रदेश के कई जिलों से पिछड़ गया है। योजना की रैंकिंग प्रथम किश्त की प्रगति के आधार पर की गई है। कोटा, उदयपुर, अजमेर, अलवर एवं सीकर जैसे बड़े जिले भरतपुर से बहुत आगे हैं। योजना के तहत सरकार बेटियों के जन्म पर आर्थिक प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है, ताकि समाज में कन्या जन्म को बढ़ावा मिले और परिवार आर्थिक रूप से उन्हें सहयोग कर सके। योजना को मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है और इसे मिशन मोड में चलाने के निर्देश भी हैं। इसके बाद भी भरतपुर में प्रगति की गति धीमी है।