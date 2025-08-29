1 सितंबर से दूध खरीद दर 850 रुपए प्रति किग्रा फेट होगी लागू, भरतपुर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड का फैसला

Bharatpur : भरतपुर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से अब किसानों एवं पशुपालकों से महंगे दामों पर दूध की खरीद की जाएगी। अब एक सितंबर से दूध खरीद पर 850 रुपए प्रति किग्रा फेट लागू होगी। प्रबंध संचालक डॉ. आर.एन. जाट ने बताया कि संघ कार्यक्षेत्र के दुग्ध उत्पादक किसानों को आर्थिक व सामाजिक संबंल देने और उनको दूध का उचित मूल्य देने के उद्देश्य से संघ प्रशासन ने निर्णय लिया है कि संघ की दुग्ध खरीद दर 800 रुपए प्रति किग्रा फेट से बढ़ाकर 850 रुपए प्रति किग्रा फेट की जाएगी। संघ की बढ़ी हुई दूध की दरें 1 सितबर से लागू होंगी।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत पांच रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि से दुग्ध उत्पादक किसान को डीबीटी के माध्यम से लाभान्वित किया जा रहा है। इस तरह 1 सितबर से भरतपुर दुग्ध संघ की ओर से दुग्ध उत्पादक किसान से 6.50 फेंट के एक लीटर दूध को बढ़ी हुई दर और मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की प्रोत्साहन राशि सहित 60.25 रुपए प्रति लीटर में खरीदा जाएगा। संघ की ओर से लिए गए दूध खरीद दर में वृद्धि करने के निर्णय से दूध उत्पादक किसानों व पशुपालकों में बेहद प्रसन्नता है।
संघ प्रशासन सदैव गुणवत्तायुक्त सरस उत्पाद आपूर्ति करने के साथ-साथ दुग्ध उत्पादकों, दुग्ध उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान ध्यान में में रखते हुए आरसीडीएफ व राज्य सरकार की योजनाओं को घरातल पर ले जाने के लिए कृत संकल्पित है।
डॉ. आर.एन. जाट, प्रबंध संचालक भरतपुर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड भरतपुर