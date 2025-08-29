1 सितंबर से दूध खरीद दर 850 रुपए प्रति किग्रा फेट होगी लागू, भरतपुर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड का फैसला

Bharatpur : भरतपुर दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड की ओर से अब किसानों एवं पशुपालकों से महंगे दामों पर दूध की खरीद की जाएगी। अब एक सितंबर से दूध खरीद पर 850 रुपए प्रति किग्रा फेट लागू होगी। प्रबंध संचालक डॉ. आर.एन. जाट ने बताया कि संघ कार्यक्षेत्र के दुग्ध उत्पादक किसानों को आर्थिक व सामाजिक संबंल देने और उनको दूध का उचित मूल्य देने के उद्देश्य से संघ प्रशासन ने निर्णय लिया है कि संघ की दुग्ध खरीद दर 800 रुपए प्रति किग्रा फेट से बढ़ाकर 850 रुपए प्रति किग्रा फेट की जाएगी। संघ की बढ़ी हुई दूध की दरें 1 सितबर से लागू होंगी।