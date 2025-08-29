Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

टोंक

राजस्थान में हृदय विदारक घटना, बेटी ने अस्पताल में तोड़ा दम, एम्बुलेंस के लिए नहीं थे पैसे, फूट-फूट कर रोए मां-बाप

Rajasthan : राजस्थान के टोंक जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। बेटी ने अस्पताल में अचानक तोड़ा दम। पैसे न होने की वजह से मां-बाप उसे अपने घर मध्य प्रदेश के श्योपुर नहीं ले जा पा रहे थे। जानें फिर क्या हुआ।

टोंक

Sanjay Kumar Srivastava

Aug 29, 2025

Rajasthan Tonk Heart wrenching incident daughter died in hospital there was no money for ambulance parents cried bitterly
फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान के टोंक जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी एक दम्पती बाबा रामदेव के दर्शन को जा रहे थे। अचानक उनकी बेटी तबीयत खराब हो गई। उसे टोंक शहर के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना के बाद मां-बाप पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपनी बेटी के शव को लेकर अस्पताल के बाहर की सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। वे अपने घर जाना चाहते थे पर उनकी सबसे बड़ी समस्या थी की उनके पास पैसे नहीं थे।

जानकारी के बाद एसडीएम ने एम्बुलेंस से एमपी भेजा

काफी देर रोने व गिड़गिड़ाने के बाद मानवता ने अपना काम किया। आस-पास जुटी भीड़ में से कुछ लोगों ने उनकी समस्या के बारे में पूछा। जानकारी होने के बाद कुछ लोगों ने नकदी देकर उनकी मदद की। जब इसकी जानकारी एसडीएम हुक्मीचंद को हुई तो उन्होंने भी मानवता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से पीड़ितों को मृत बच्ची के साथ एम्बुलेंस से एमपी भेजा।

ये भी पढ़ें

Scrub Typhus : राजस्थान में स्क्रब टाइफस का कहर शुरू, SMS अस्पताल जयपुर में 3 मरीज कोमा में, जानें कारण, लक्षण और बचाव
जयपुर
Rajasthan Scrub typhus wreaks havoc three patients in coma at SMS Hospital Jaipur know causes symptoms and prevention

कुछ नकदी देकर मदद की

लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी जुगराज और संपू बाइक से रामदेवरा जा रहे थे। इस बीच उनकी ढाई साल की बच्ची रिया की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद बच्ची को टोंक के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पर अपनी बच्ची को वापस मध्य प्रदेश ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इससे दुखी होकर महिला रोने लगी। इसको देखकर आस-पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उनकी कुछ नकदी देकर मदद भी की।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अलग-अलग पदनाम होंगे खत्म, सभी संविदा शिक्षकों का एक ही होगा पदनाम
बीकानेर
Rajasthan Government Schools Different Designations Abolished all contract teachers will have same designation Shala Sahayak

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 09:58 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / राजस्थान में हृदय विदारक घटना, बेटी ने अस्पताल में तोड़ा दम, एम्बुलेंस के लिए नहीं थे पैसे, फूट-फूट कर रोए मां-बाप

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.