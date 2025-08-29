राजस्थान में हृदय विदारक घटना, बेटी ने अस्पताल में तोड़ा दम, एम्बुलेंस के लिए नहीं थे पैसे, फूट-फूट कर रोए मां-बाप

Rajasthan : राजस्थान के टोंक जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी एक दम्पती बाबा रामदेव के दर्शन को जा रहे थे। अचानक उनकी बेटी तबीयत खराब हो गई। उसे टोंक शहर के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना के बाद मां-बाप पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपनी बेटी के शव को लेकर अस्पताल के बाहर की सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। वे अपने घर जाना चाहते थे पर उनकी सबसे बड़ी समस्या थी की उनके पास पैसे नहीं थे।
काफी देर रोने व गिड़गिड़ाने के बाद मानवता ने अपना काम किया। आस-पास जुटी भीड़ में से कुछ लोगों ने उनकी समस्या के बारे में पूछा। जानकारी होने के बाद कुछ लोगों ने नकदी देकर उनकी मदद की। जब इसकी जानकारी एसडीएम हुक्मीचंद को हुई तो उन्होंने भी मानवता दिखाते हुए तुरंत प्रभाव से पीड़ितों को मृत बच्ची के साथ एम्बुलेंस से एमपी भेजा।
लोगों ने बताया कि मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी जुगराज और संपू बाइक से रामदेवरा जा रहे थे। इस बीच उनकी ढाई साल की बच्ची रिया की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद बच्ची को टोंक के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पर अपनी बच्ची को वापस मध्य प्रदेश ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। इससे दुखी होकर महिला रोने लगी। इसको देखकर आस-पास लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में कुछ लोगों ने उनकी कुछ नकदी देकर मदद भी की।