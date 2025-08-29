राजस्थान में हृदय विदारक घटना, बेटी ने अस्पताल में तोड़ा दम, एम्बुलेंस के लिए नहीं थे पैसे, फूट-फूट कर रोए मां-बाप

Rajasthan : राजस्थान के टोंक जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई। मध्य प्रदेश के श्योपुर निवासी एक दम्पती बाबा रामदेव के दर्शन को जा रहे थे। अचानक उनकी बेटी तबीयत खराब हो गई। उसे टोंक शहर के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया पर इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सूचना के बाद मां-बाप पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वे अपनी बेटी के शव को लेकर अस्पताल के बाहर की सीढ़ियों पर बैठ गए और रोने लगे। वे अपने घर जाना चाहते थे पर उनकी सबसे बड़ी समस्या थी की उनके पास पैसे नहीं थे।