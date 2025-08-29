Good News : सरसों से संवर रही भरतपुर की तकदीर, किसानों की हुई बल्ले-बल्ले, बुवाई में राजस्थान में दूसरे नंबर पर आया

पिछले तीन-चार साल की बात करें तो सरसों की फसल किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित हो रही है। इसकी वजह यह है कई क्षेत्रों में सिंचाई के पानी की कमी के चलते लोग गेहूं की बुवाई नहीं कर पाते हैं। उनके पास विकल्प के रूप में सरसों की खेती ही बचती है। पिछले कई वर्षों में सरसों के भावों में भी खूब उछाल आया है। ऐसे में किसानों का भरोसा सरसों पर बढ़ गया है। किसानों ने खेती का तौर-तरीका भी बदला है। इसके चलते प्रदेश में भरतपुर में सरसों की बुवाई दूसरे नंबर पर हो रही है। खास बात यह है कि भरतपुर संभाग (अलवर सहित) प्रदेश में सरसों का 25 प्रतिशत उत्पादन करता है।