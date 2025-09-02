Food Security Scheme : राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना की चौंकाने वाली तस्वीर, ‘लखपति गरीब’ डकार रहे मुफ्त का गेहूं, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

अपात्रों को योजना से हटाने के लिए चलाए जा रहे गिवअप अभियान की केंद्र सरकार ने भी सराहना की है। हम 30 लाख अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटा चुके हैं। केंद्र से जो लाभार्थियों की सूची मिली है उसका भी जिलेवार सत्यापन करा रहे हैं। सूची में सत्यापन के लिए जो संख्या मिली है उनमें से काफी संख्या में अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर कर चुके हैं।

भवानी देथा, प्रमुख सचिव, खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग