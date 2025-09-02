राजस्थान में नई भूमि आवंटन नीति लागू, अधिसूचना जारी, होटल व रिजॉर्ट के लिए किया बड़ा बदलाव

होटल क्षेत्र में निवेश - न्यूनतम सीमा 100 करोड़ से 50 करोड़।

होटल प्रोजेक्ट के लिए जमीन का शुरुआती क्षेत्रफल 2000 वर्गमीटर से बढ़ाकर 3000 वर्गमीटर किया गया है।

रिजॉर्ट प्रोजेट - न्यूनतम 50 करोड़ के निवेश से शुरुआत।

इन्हें 10 हजार वर्गमीटर तक जमीन मिलेगी, लेकिन आवंटन तभी होगा जब प्रोजेट धरातल पर उतरेगा।