Rajasthan: सरकारी स्कूलों के 5500 भवन जर्जर, 85 हजार कमरे गिरने के कगार पर, सर्वेक्षण में खुलासा

राजस्थान में झालावाड़ जिले के पिपलोदी गांव में बीते माह सरकारी स्कूल का जर्जर भवन गिरने से सात मासूम बच्चों की हुई मौत ने झकझोर दिया। वहीं राज्य सरकार ने घटना से सबक लेते हुए कराए सर्वेक्षण में स्कूलों के जर्जर भवनों को लेकर भयावह आकंड़े सामने आए हैं। प्रदेश में करीब 5500 सरकारी स्कूलों के भवन जर्जर और जीर्णक्षीण हालत में ​पाए गए जिन्हे तुरंत प्रभाव से हटाकर नए निर्माण कराने की दरकार है। सर्वे में स्कूलों के करीब 85 हजार जर्जर कमरों को भी चिन्हित किया गया जिन्हे तुरंत ढहाने की जरूरत बताई गई है।