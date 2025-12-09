राजस्थान बनेगा मिनरल हब, AI-ML बदलेगी किस्मत, 18 महीनों में मिनरल्स की खोज में आएगी नई क्रांति

केंद्र सरकार ने नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में बीते लंबे समय से ठप पड़े टंगस्टन खनन और संभावित लिथियम संसाधनों के दोबारा सक्रिय होने की उम्मीद मजबूत हो गई है। लोकसभा में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 16 सितंबर 2025 को डेगाना तहसील स्थित आरएएमबी डेगाना टंगस्टन, लिथियम और संबंधित खनिज ब्लॉक की नीलामी के लिए छठे चरण के तहत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआइटी) जारी कर दी है।