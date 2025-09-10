राजस्थान विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, अंतिम दिन 2 महत्वपूर्ण बिल पास; जानें इनकी पूरी डिटेल

दोनों बिलों के पारित होने के बाद सदन ने जीएसटी दरों के संशोधन पर केंद्र के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित घोषित कर दी। स्पीकर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि विपक्ष ने सदन के नेता को बोलने नहीं दिया। वे वेल में आकर नारेबाजी कर रहे थे, जो मैंने कभी नहीं देखा। सदन सबका है, लेकिन असहयोग से 8 करोड़ जनता का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कैमरे मुद्दे पर भी सफाई दी कि निजता सुरक्षित है, लेकिन सदन की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है।