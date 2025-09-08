राजस्थान में RUHS के लगेगा ताला, AIIMS की तर्ज पर बनेगा RIMS, विधानसभा में बिल पास…जानें A टू Z डिटेल

रिम्स की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में राजस्थान के मुख्य सचिव को नियुक्त किया गया है। गवर्निंग बॉडी में एम्स दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़ और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। निदेशक की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित होगी और एक वित्त अधिकारी की नियुक्ति भी की जाएगी। बिल के अनुसार, राज्य सरकार किसी भी संबद्ध कॉलेज को सरकारी कॉलेज घोषित कर सकती है और उससे संबंधित सभी परिसंपत्तियां, जैसे भूमि, भवन, और प्रयोगशालाएं, सरकार के नियंत्रण में होंगी।