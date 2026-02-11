Rajasthan Budget 2026: गुलाबी नगर को ₹1300 करोड़ की सौगात, एलिवेटेड रोड से लेकर अंडरपास तक बड़े प्रोजेक्ट

-आगरा रोड स्थित पुरानी चुंगी रोड पर अंडरपास – ₹20 करोड़

-सीकर रोड पर रोड नंबर 1 से 5 तक एलिवेटेड रोड – ₹100 करोड़

-कालवाड़ रोड पर मास्टर ड्रेनेज वर्क – ₹100 करोड़

ट्रैफिक सेफ्टी वर्क (मीडियन, रेलिंग, जंक्शन सुधार) – ₹30 करोड़

-चंदलाई बांध को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित करना – ₹25 करोड़

-करणी पैलेस रोड, तलाइ पार्क का विकास – ₹2 करोड़

-आनंद वन और लोहाराम में पार्क विकास कार्य – ₹13 करोड़

-मालवीय नगर में पार्किंग विकास – ₹40 करोड़

- वैशाली नगर क्षेत्र में व्यापक विकास कार्य – ₹60 करोड़

जलभराव और ड्रेनेज पर विशेष जोर

बजट में सांगानेर और पृथ्वीराज नगर दक्षिण की सैकड़ों कॉलोनियों में जलभराव से राहत के लिए ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने की घोषणा भी संभव है। इसके लिए JDA करीब ₹100 करोड़ खर्च करेगा।

इसके अलावा अरण्य भवन से जगतपुरा आरओबी तक करीब 4.4 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड के निर्माण पर भी काम चल रहा है, जिस पर लगभग ₹560 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। यह प्रोजेक्ट पहले से ही JDA स्तर पर प्रक्रियाधीन है।