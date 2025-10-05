राजस्थान को मिली बड़ी सौगात: CM भजनलाल शर्मा ने 128 नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी, 7 ग्रामीण बसें भी मिलीं



सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में नई रोडवेज बसों की शुरुआत की, जिससे राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा कि इन नई बसों में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाएंगी। इन बसों का उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सेवा देना है, जबकि ग्रामीण बसें गांवों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण जनता की आवाजाही को सुगम बनाएंगी।