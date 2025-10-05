राजस्थान को मिली बड़ी सौगात: CM भजनलाल शर्मा ने 128 नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी, 7 ग्रामीण बसें भी मिलीं

सीएम भजनलाल शर्मा ने 128 नई रोडवेज बसों को दिखाई हरी झंडी (फोटो-एक्स)
Rajasthan New Roadways Bus: सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को राजस्थान रोडवेज की नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने अमर जवान ज्योति से बसों को रवाना किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने 128 ब्लू लाइन और सात ग्रामीण बसों की सौगात दी है। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा और सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद रहे।
बता दें कि नई बसें नवीनतम प्रदूषण मानक और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित हैं। 128 ब्लू लाइन बसों का प्रदेशभर में आगारवार आवंटन किया गया है। यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिछले एक महीने में निगम ने कुल 300 नई बसें शुरू की हैं।
ग्रामीण बस सेवा का नाम 'आपणी बस-राजस्थान रोडवेज' रखा गया है, जिससे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक परिवहन सुविधा पहुंचेगी। वॉल्वो, स्केनिया और डीलक्स AC बसों में अब कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध होगी।
रेलवे और हवाई यात्रा की तर्ज पर सुबह, दोपहर और शाम यात्रियों को सीट पर ही पेय और खाद्य सामग्री मिलेगी। राजस्थान सरकार का यह कदम न केवल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएगा, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त यात्रा अनुभव भी प्रदान करेगा।
सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में नई रोडवेज बसों की शुरुआत की, जिससे राज्य में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। सीएम ने कहा कि इन नई बसों में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं, जो लंबी दूरी की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाएंगी। इन बसों का उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बेहतर परिवहन सेवा देना है, जबकि ग्रामीण बसें गांवों को शहरों से जोड़कर ग्रामीण जनता की आवाजाही को सुगम बनाएंगी।
परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि नई बसों का संचालन रोडवेज द्वारा किया गया और इनमें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन आधुनिक, भरोसेमंद और सुरक्षित हो।
नई बसों के आगमन से न केवल यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी, बल्कि प्रदेश में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इसके अलावा, सड़क परिवहन में सुधार से पर्यावरण को भी लाभ होगा, क्योंकि अधिक लोग बसों का उपयोग करेंगे और निजी वाहन कम होंगे।
इस तरह, राजस्थान रोडवेज़ की नई बसें राज्य में सार्वजनिक परिवहन को और सुदृढ़ बनाने के साथ ही यात्रियों के लिए यात्रा को सुरक्षित, आरामदायक और सुविधाजनक बनाएंगी। नई बसों की शुरुआत से राज्य की परिवहन प्रणाली में आधुनिकता और प्रभावशीलता बढ़ेगी, जिससे आम जनता को सीधे लाभ मिलेगा और रोजमर्रा की यात्रा सरल और भरोसेमंद बनेगी।
