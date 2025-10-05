Rajasthan: 500 करोड़ के सरकारी अस्पताल निजी हाथों में, आंखों के सामने धूमिल हो गए जनता के सपने, सरकारी योजनाओं में इलाज ठप



सरकारों ने बड़े प्रोजेक्ट निजी को नहीं सौंपे होते तो आज जयपुर स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी आगे होता। एसएमएस जैसे ऐतिहासिक अस्पताल, जेकेलोन, जनाना अस्पताल, अन्य चिकित्सालयों के पास विशाल भवन और आधुनिक सुविधाओं की संभावनाएं थीं, लेकिन न केवल बजट की कमी बल्कि भवनों के निजी हाथों में जाने से इन अस्पतालों की रीढ़ टूट गई। यदि ये भवन व संसाधन सरकार के अधीन रहते तो आज जयपुर में मेडिकल रिसर्च से लेकर सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट तक की सुविधा निशुल्क या न्यूनतम दर पर मिलती और जयपुर, दिल्ली और मुंबई की तरह एक सशक्त मेडिकल टूरिज्म सेंटर बन सकता था।