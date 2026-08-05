राजस्थान में कॉलेज छात्राओं को 30 हजार रुपए मिलेगी स्कॉलरशिप, जानें कब शुरू होगा आवेदन?

जयपुर। राजस्थान की कॉलेज छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों और मान्यता प्राप्त निजी कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली पात्र छात्राओं को अब हर साल 30 हजार रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। यह छात्रवृत्ति अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप के तहत दी जाएगी। कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा रजिस्ट्रार को पत्र जारी कर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक पात्र छात्राओं से आवेदन कराने के निर्देश दिए हैं।