Rajasthan: ‘लगान रिटर्न्स’; मैदान पर गूंजा ‘दे घुमा कै, धोती-कुर्ता टीम की धमाकेदार जीत

जयपुर जिले में धोती-कुर्ता और सिर पर गमछा पहने जब 11 खिलाड़ी देसी लुक में क्रिकेट मैदान में उतरे तो हर किसी की निगाहें उन पर टिक गई। फिल्म ‘लगान’ जैसे इस अनूठे मैच को देखने के लिए भारी जनसमूह उमड़ पड़ा।

मैदान पर एक तरफ धोती-कुर्ता और सिर पर गमछा पहने खिलाड़ी थे तो सामने उतरी आधुनिक ट्रैकसूट पहने दूसरी टीम। यह किसी फिल्म का सैट नहीं बल्कि तूंगा ब्लॉक के पीलिया में आयोजित जिलास्तरीय बालोत क्रिकेट कप के पहले मुकाबले का नजारा था।