Rajasthan: दिल्ली ब्लास्ट में आपके मोबाइल नंबर के इस्तेमाल की धमकी देकर साइबर धोखाधड़ी, राजस्थान पुलिस का अलर्ट,रहें सतर्क

डीआइजी साइबर क्राइम विकास शर्मा ने बताया कि साइबर अपराधी पहले पीड़ित को डराते हैं और फिर अपने कथित वरिष्ठ अधिकारी से बात कराने का नाटक करते हैं। इस प्रक्रिया में वे व्यक्ति को मानसिक रूप से दबाव में ले आते हैं। इसके बाद वे पीड़ित से उसकी व्यक्तिगत जानकारी, बैंक या यूपीआइ विवरण मांगते हैं, या फिर वीडियो कॉल पर वेरिफिकेशन के नाम पर धमकाकर धनराशि ऐंठते हैं। यह तरीका लोगों में डर पैदा करके उन्हें जल्दबाजी में संवेदनशील जानकारी साझा करने के लिए मजबूर करता है।