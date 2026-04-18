Education News: राजस्थान में शिक्षा क्रांति, 1000 करोड़ से 400 ‘सीएम-राइज’ स्कूल होंगे विकसित

Education reform: जयपुर. राजस्थान सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, समावेशी और रोजगारोन्मुख बनाने की दिशा में बड़े कदम उठा रही है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने जोधपुर जिले के बोरानाडा स्थित ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में आयोजित सत्रारंभ वाक्पीठ—2026 के उद्घाटन समारोह में कहा कि राज्य में एक हजार करोड़ रुपये की लागत से 400 विद्यालयों को ‘सीएम-राइज’ स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। यह पहल विद्यार्थियों को बेहतर अधोसंरचना, आधुनिक शिक्षण संसाधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।