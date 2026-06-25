Rajasthan: 1.5 लाख में फर्जी खेल सर्टिफिकेट, खटा-खट सरकारी नौकरी, पूर्व खेल संघ का सचिव गिरफ्तार

जांच में यह भी सामने आया कि वर्ष 2020 से 2023 के बीच टोगोबार खेल संघ के सचिव रहे बुधाराम टांक के संपर्क हरियाणा के सतीश डूल और विवेक नामक व्यक्तियों से थे। आरोप है कि दोनों फर्जी राष्ट्रीय स्तर के ताईक्वांडो प्रमाण-पत्र तैयार करवाने का काम करते थे। एक प्रमाण-पत्र की कीमत करीब दो लाख रुपये तय थी, जबकि अभ्यर्थियों से लगभग डेढ़ लाख रुपये वसूले जाते थे।