Rajasthan weather Update: जयपुर में बदला मौसम, झमाझम बारिश, 37 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट

जयपुर में बारिश के दौरान गुजरते वाहन: फोटो पत्रिका
Rajasthan weather update : जयपुर। राजस्थान में प्री-मानसून की गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं और इसका असर अब राजधानी जयपुर में भी साफ दिखाई देने लगा है। गुरुवार दोपहर बाद शहर में अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। जेएलएन मार्ग, परकोटा, जगतपुरा, सांगानेर सहित शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। करीब एक घंटे तक चली इस बारिश ने उमसभरी गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी।
सड़कों पर पानी भरने और ट्रैफिक की रफ्तार धीमी होने के बावजूद लोगों ने इस मौसम का आनंद लिया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में प्री-मानसून बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। गुरुवार को विभाग ने राजस्थान के 37 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में कई क्षेत्रों में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
पिछले 24 घंटों की बात करें तो प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। सबसे अधिक वर्षा बारां जिले के अटरू में 90.0 मिमी रिकॉर्ड की गई। वहीं अधिकतम तापमान श्रीगंगानगर में 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान जोधपुर में 30.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सबसे कम न्यूनतम तापमान सिरोही में 22.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।
मौसम विभाग ने 25 से 27 जून के बीच विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से जयपुर, भरतपुर, अजमेर, कोटा और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, जिससे आंधी जैसे हालात भी बन सकते हैं।
आगामी चार से पांच दिनों तक प्रदेश में मौसम इसी तरह सक्रिय रहने का अनुमान है। कई स्थानों पर मेघगर्जन और वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और खुले स्थानों पर बिजली गिरने के खतरे से बचने की सलाह दी है।
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