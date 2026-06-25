Rajasthan weather Update: जयपुर में बदला मौसम, झमाझम बारिश, 37 जिलों में बरसात का येलो अलर्ट

Rajasthan weather update : जयपुर। राजस्थान में प्री-मानसून की गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं और इसका असर अब राजधानी जयपुर में भी साफ दिखाई देने लगा है। गुरुवार दोपहर बाद शहर में अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। जेएलएन मार्ग, परकोटा, जगतपुरा, सांगानेर सहित शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश दर्ज की गई। करीब एक घंटे तक चली इस बारिश ने उमसभरी गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत दी।