Rajasthan: अचानक ट्रेंड करने लगी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ये जैकेट, जानें कब की है ये वायरल तस्वीर

जैकेट और लॉरेंस बिश्नोई की फाइल फोटो: पत्रिका
Lawrence Bishnoi’ Jacket Trend: राजस्थान में इन दिनों एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पहनी जैकेट के कारण ट्रेंड कर रही है। दरअसल बिश्नोई ने कोर्ट में पेशी के दौरान एक काले और नारंगी रंग की जैकेट पहनी थी जिसने इंटरनेट पर एक नया फैशन ट्रेंड शुरू कर दिया। हालांकि इस ट्रेंड की वजह से पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
कोटपुतली-बहरोड़ पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जैकेट को लेकर ट्रेंड बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो गैंगस्टर के नाम पर फैशन का प्रचार कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्णा उर्फ गुड्डू शर्मा (38), संजय सैनी (31) और सुरेशचंद शर्मा (50) शामिल हैं। इनसे लॉरेंस बिश्नोई जैसी 35 जैकेट बरामद हुई है। पुलिस ने इन पर गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप में कार्रवाई की।
वायरल हो रही इस तस्वीर को 2017-2018 की है जब लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया था। इस तस्वीर में बिश्नोई ने काले और नारंगी रंग की जैकेट पहनी हुई थी, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद युवाओं को ये फैशन पसंद आने लगा।
पुलिस ने सोशल मीडिया और बाजारों में गैंगस्टर से जुड़ी सामग्री की बिक्री पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि यह ट्रेंड अपराध को बढ़ावा देने वाला है। ऐसे में पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह के कृत्यों में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग