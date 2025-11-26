Rajasthan: अचानक ट्रेंड करने लगी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ये जैकेट, जानें कब की है ये वायरल तस्वीर

कोटपुतली-बहरोड़ पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जैकेट को लेकर ट्रेंड बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो गैंगस्टर के नाम पर फैशन का प्रचार कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में कृष्णा उर्फ गुड्डू शर्मा (38), संजय सैनी (31) और सुरेशचंद शर्मा (50) शामिल हैं। इनसे लॉरेंस बिश्नोई जैसी 35 जैकेट बरामद हुई है। पुलिस ने इन पर गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने के आरोप में कार्रवाई की।