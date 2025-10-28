राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर कसा शिकंजा, अमेरिका में गिरफ्तार हुआ राइट हैंड; कौन है गैंगस्टर जग्गा?

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जग्गा के खिलाफ जोधपुर कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट पहले ही जारी हो चुका था। वह पंजाब के धुरकोट का रहने वाला है और उसे न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा चुका है। पंजाब में उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जबकि राजस्थान में जोधपुर के प्रताप नगर और सरदारपुरा थाने में प्रकरण चल रहे हैं। इनमें से कई मामलों में वह मुख्य आरोपी है।