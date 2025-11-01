Rajasthan: गैंगस्टर्स की सर्जरी शुरू, टारगेट पर ये छह गैंगस्टर, खतरनाक साबित होगा इन तीन IPS का एक्शन ट्रायो

प्रदेश में इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के बीच चल रही वर्चस्व की जंग ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इन गैंग्स ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक अपना नेटवर्क फैला रखा है। हाल ही में श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और नागौर में हुई फायरिंग और हत्या की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। श्रीगंगानगर में कॉलोनाइजर पर फायरिंग, बीकानेर में कांग्रेस नेता के घर हमला, हनुमानगढ़ में व्यापारी की हत्या और कुचामन में कारोबारी रमेश रुलानिया का मर्डर, इन सभी मामलों ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार अब अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने पर पूरी तरह फोकस कर रही है। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले रोहित गोदारा, अनमोल विश्नोई, वीरेन्द्र चारण, हैरी बॉक्सर, महेन्द्र सारण और गोल्डी बराड पुलिस के निशाने पर हैं।