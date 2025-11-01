Rajasthan: गैंगस्टर्स की सर्जरी शुरू, टारगेट पर ये छह गैंगस्टर, खतरनाक साबित होगा इन तीन IPS का एक्शन ट्रायो

Photo - Patrika
Rajasthan Police Action: राजस्थान में बढ़ते टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन मनी और गैंगवार के हालात ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। व्यापारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और उद्योगपतियों के बीच फैले भय को खत्म करने के लिए भजनलाल सरकार ने अब स्पेशल ऑपरेशंस मिशन की शुरुआत की है। यह मिशन प्रदेश में बेलगाम गैंगस्टर्स और उनके नेटवर्क पर सर्जिकल स्टा्रइक की तरह काम करेगा। इसके लिए सरकार ने डीजी ऑपरेशंस का नया पद सृजित कर आईपीएस आनंद श्रीवास्तव को इसकी कमान सौंपी है। उन्होंने सोमवार को पद संभाल लिया है और पद संभालते ही जलवा दिखने लगा है। दो दिन पहले हनुमानगढ़ जिले में रोहित गोदारा और वीरेन्द्र चारण के सात शूटर पकड़े गए हैं। ये बस एक शुरुआत है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद दिल्ली,मुंबई की तर्ज पर स्पेशल पुलिस कमिश्नर ऑपरेशंस और डीजी स्पेशल ऑपरेशंस के पद बनाए गए हैं। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश को स्पेशल कमिश्नर ऑपरेशंस की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं 1994 बैच के अनुभवी आईपीएस आनंद श्रीवास्तव को डीजी स्पेशल ऑपरेशंस बनाया गया है। 1997 बैच के अधिकारी विजय कुमार सिंह को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का पद मिला है। इन तीनों अधिकारियों को राजस्थान पुलिस का एक्शन ट्रायो माना जा रहा है।
प्रदेश में इन दिनों लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग के बीच चल रही वर्चस्व की जंग ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। इन गैंग्स ने राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक अपना नेटवर्क फैला रखा है। हाल ही में श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और नागौर में हुई फायरिंग और हत्या की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे। श्रीगंगानगर में कॉलोनाइजर पर फायरिंग, बीकानेर में कांग्रेस नेता के घर हमला, हनुमानगढ़ में व्यापारी की हत्या और कुचामन में कारोबारी रमेश रुलानिया का मर्डर, इन सभी मामलों ने सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए सरकार अब अपराधियों के नेटवर्क को खत्म करने पर पूरी तरह फोकस कर रही है। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले रोहित गोदारा, अनमोल विश्नोई, वीरेन्द्र चारण, हैरी बॉक्सर, महेन्द्र सारण और गोल्डी बराड पुलिस के निशाने पर हैं।
आईपीएस आनंद श्रीवास्तव के टारगेट पर फिलहाल छह बड़े गैंगस्टर बताए जा रहे हैं, जो राजस्थान के अलावा देश के पांच राज्यों में सक्रिय हैं। इनके खिलाफ एक विशेष ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है, जिसमें जेल के अंदर बैठे गैंगस्टरों के नेटवर्क को भी तोड़ा जाएगा। साइबर अपराध की रोकथाम के लिए आईपीएस राहुल प्रकाश को अहम जिम्मेदारी दी गई है। उनके नेतृत्व में एंटी वायरस मिशन, पहले ही कई राज्यों में मॉडल के रूप में अपनाया जा चुका है। वहीं, आईपीएस विजय कुमार सिंह ने एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में निर्णायक भूमिका निभाई थी। इन तीन आईपीएस अफसरों का एक्शन ट्रायो गैंगस्टर्स के बढ़ते वर्चस्व को खत्म करने के लिए तैयार किया गया है।
