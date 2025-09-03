राजस्थान में क्या है शहर और गांव चलो अभियान? गरीब-मध्यम वर्ग को मिलेगा 20 से अधिक सुविधाओं का फायदा, यहां लगेंगे शिविर



-पट्टा जारी करना, उप विभाजन-पुनर्गठन, भूउपयोग परिवर्तन

-ले-आउट प्लान और भवन निर्माण स्वीकृति

-सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पॉट की समाप्ति

-रोड लाइट सुधार कार्य

-आवारा पशुओं को पकड़ना

-सड़क मरम्मत, पेच वर्क के प्रस्ताव की स्वीकृति

-पार्क, सामुदायिक केन्द्र, रैन बसेरा आदि का रखरखाव

-योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना

-प्रत्येक निकाय स्तर पर सद्भावना केन्द्र स्थापित करना

-शहर के प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों का रखरखाव एवं सौन्दर्यकरण

-जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना

-फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, डेयरी बूथ अनुज्ञा-पत्र जारी करना

-पार्किंग स्थलों का चिह्नीकरण कर विकसित करना

-मोबाइल टावर एवं ओएफसी स्वीकृति

-सीवर कनेक्शन, साइनेज लाइसेंस, प्रॉपर्टी आइडी

-पेंशन प्रकरणों का निस्तारण

-ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी कार्य

-निकाय स्तर पर जारी विधवा, परित्यक्ता, सत्यापन एवं स्वीकृत करना

-परित्यक्ता, वृद्ध पेंशन योजना के काम

-पीएम सूर्यघर योजना के तहत आवेदन लेना

-पट्टा, उपविभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर अन्य काम में दी जाएगी छूट