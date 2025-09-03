Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में क्या है शहर और गांव चलो अभियान? गरीब-मध्यम वर्ग को मिलेगा 20 से अधिक सुविधाओं का फायदा, यहां लगेंगे शिविर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शहर और गांव चलो अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में तय हुआ कि बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 24 कार्य होंगे, जिससे गरीब और मध्यमवर्ग को राहत मिलेगी। शहर चलो 15 सितंबर और गांव चलो 18 सितंबर से शुरू होंगे।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 03, 2025

CM Bhajanlal Sharma
Play video
CM Bhajanlal Sharma (Patrika Photo)

जयपुर: राज्य सरकार शहर चलो और गांव चलो दो बड़े अभियान शुरू करेगी। शहर चलो अभियान 15 सितंबर से शुरू होगा। इसके तहत लोगों तक बुनियादी सुविधाएं भी पहुंचाई जाएंगी। गांव चलो अभियान की शुरुआत 18 सितंबर से होगी।


शहर चलो अभियान में राजस्व प्रकरणों का निस्तारण होगा। अभियान के तहत सफाई, सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज के काम, एनओसी देने से लेकर सद्भावना केंद्र स्थापित करने सहित करीब 24 काम किए जाएंगे।


नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग 15 सितंबर से 2 अक्तूबर तक वार्डवार अभियान चलाएगा। इससे पहले 4 से 13 सितंबर तक प्री-कैप आयोजित किए जाएंगे। खास यह है सरकार ने इसमें गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। पट्टा, उप विभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर अन्य काम में छूट दी जाएगी। छूट कितनी और किस स्तर पर दी जाए, इस पर मंथन चल रहा है।

ये भी पढ़ें

कृत्रिम बरसात को लेकर बड़ी खबर: रामगढ़ डैम पर आज फिर पहुंची वैज्ञानिकों की टीम, उड़ाए गए ड्रोन
जयपुर
Artificial rain


हालांकि, उच्च आय वर्ग या बड़े भू-खंडधारियों को छूट नहीं मिलेगी। अभियान को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को अभियान की तैयारियों को लेकर बैठक ली। बैठक में मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी मौजूद रहे।


शहर चलो अभियान में ये होंगे काम


-पट्टा जारी करना, उप विभाजन-पुनर्गठन, भूउपयोग परिवर्तन
-ले-आउट प्लान और भवन निर्माण स्वीकृति
-सफाई व्यवस्था में सुधार एवं ब्लैक स्पॉट की समाप्ति
-रोड लाइट सुधार कार्य
-आवारा पशुओं को पकड़ना
-सड़क मरम्मत, पेच वर्क के प्रस्ताव की स्वीकृति
-पार्क, सामुदायिक केन्द्र, रैन बसेरा आदि का रखरखाव
-योजनाओं के तहत आवेदन प्राप्त कर स्वीकृति जारी करना
-प्रत्येक निकाय स्तर पर सद्भावना केन्द्र स्थापित करना
-शहर के प्रमुख चौराहों, डिवाइडरों का रखरखाव एवं सौन्दर्यकरण
-जन्म-मृत्यु, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करना
-फायर एनओसी, ट्रेड लाइसेंस, डेयरी बूथ अनुज्ञा-पत्र जारी करना
-पार्किंग स्थलों का चिह्नीकरण कर विकसित करना
-मोबाइल टावर एवं ओएफसी स्वीकृति
-सीवर कनेक्शन, साइनेज लाइसेंस, प्रॉपर्टी आइडी
-पेंशन प्रकरणों का निस्तारण
-ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी कार्य
-निकाय स्तर पर जारी विधवा, परित्यक्ता, सत्यापन एवं स्वीकृत करना
-परित्यक्ता, वृद्ध पेंशन योजना के काम
-पीएम सूर्यघर योजना के तहत आवेदन लेना
-पट्टा, उपविभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर अन्य काम में दी जाएगी छूट


यहां लगेंगे शिविर


निकायों के मुख्यालय से लेकर जोन कार्यालय, सामुदायिक केंद्र और सार्वजनिक स्थानों पर शिविर लगाए जाएंगे। प्रत्येक शिविर में एक नोडल अधिकारी नियुक्त होगा।


गांव चलो अभियान में ये होंगे काम


राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए ‘गांव चलो अभियान’ सप्ताह में तीन दिन चलेगा। विभिन्न सरकारी सेवाओं को ग्रामीणों को उनके दरवाजे पर उपलब्ध कराने पर भी फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं उपनिवेश विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान में ग्रामीणों के सीमाज्ञान, सहमति विभाजन, नामांतरण आदि लंबित प्रकरणों को निस्तारित किया जाए।

ये भी पढ़ें

Politics: टीकाराम जूली बोले- सदन में माइक बंद कर सकते हैं, आवाज नहीं…इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी
जयपुर
Tikaram Julie

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Sept 2025 11:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में क्या है शहर और गांव चलो अभियान? गरीब-मध्यम वर्ग को मिलेगा 20 से अधिक सुविधाओं का फायदा, यहां लगेंगे शिविर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट