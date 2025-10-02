Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान में रावण दहन की अनोखी परपंराएं, कहीं पूजा होती, कहीं पैरों से रौंदते, कहीं गधे का मुखौटा लगाते

Unique Traditions Of Burning Ravana In Rajasthan: जोधपुर से लेकर कोटा और जयपुर तक विजयादशमी की रस्में अलग.अलग रूपों में देखने को मिलती हैं, जो इस पर्व को खास बना देती हैं। कहीं शोक मनाया जाता है, कहीं दशहरे से पहले ही रावण फूंक दिया जाता है तो कहीं रावण के दस चेहरों में से एक को गधे का बनाया जाता है। इसके पीछे अलग-अलग मान्यताएं हैं।

2 min read

जयपुर

image

Jayant Sharma

Oct 02, 2025

जयपुर, जोधपुर, कोटा में है अनोखी परंपराएं, फोटो - पत्रिका

Dussehra Mela In Rajasthan: राजस्थान में दशहरा सिर्फ रावण दहन तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां कई अनोखी परंपराएं आज भी निभाई जाती हैं। जोधपुर से लेकर कोटा और जयपुर तक विजयादशमी की रस्में अलग.अलग रूपों में देखने को मिलती हैं, जो इस पर्व को खास बना देती हैं। कहीं शोक मनाया जाता है, कहीं दशहरे से पहले ही रावण फूंक दिया जाता है तो कहीं रावण के दस चेहरों में से एक को गधे का बनाया जाता है। इसके पीछे अलग-अलग मान्यताएं हैं।

जोधपुर में रावण-मंदोदरी मंदिर में शोक का दिन

जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की तलहटी में स्थित रावण और मंदोदरी का मंदिर इस दिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। गोधा गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में रावण और मंदोदरी की विशाल प्रतिमाएं हैं, जिन्हें शिव पूजन करते हुए दर्शाया गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि उनके पूर्वज रावण के विवाह के समय यहां बस गए थे। 2008 में बने इस मंदिर में दशहरे को शोक दिवस माना जाता है। यहां रावण दहन नहीं होता, बल्कि लोग स्नान कर जनेऊ बदलते हैं और रावण के दर्शन के बाद ही भोजन करते हैं। रावण को महान विद्वान और संगीतज्ञ मानते हुए आज भी संगीत के विद्यार्थी यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।

कोटा में पैरों से मिट्टी का रावण रौंदने की परंपरा

राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में दशहरा एक अलग रंग में नजर आता है। कोटा के नांता इलाके में जेठी समाज के लोग हर साल मिट्टी का रावण बनाकर उसे पैरों से रौंदते हैं। इसे वे बुराई पर विजय का प्रतीक मानते हैं। करीब 150 साल पुरानी यह परंपरा हाड़ा राजाओं की देन बताई जाती है। राजाओं को कुश्ती का शौक था और इसी वजह से पहलवान जाति कहे जाने वाले जेठी समाज ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। नवरात्रि के दौरान यहां की महिलाएं और युवा गरबा नृत्य भी करती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है।

जयपुर में अनोखे पुतले और समय से पहले दहन

जयपुर के आदर्श नगर में दशहरा विशेष होता है। यहां 105 फीट ऊंचा रावण का पुतला बनाया जाता है, जिसमें नौ सामान्य मुखौटों के बीच एक मुखौटा गधे का लगाया जाता है। मान्यता है कि अहंकार के कारण रावण मूर्ख हो गया था, इसलिए गधे का चेहरा जोड़ा जाता है। वहीं जयपुर के रेनवाल में दशहरे से पहले ही रावण दहन करने की परंपरा है।
राजस्थान में दशहरे की ये अनूठी परंपराएं न केवल धार्मिक महत्व रखती हैं, बल्कि समाज की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं की गहराई को भी दर्शाती हैं।

ये भी पढ़ें

फेसबुक, दोस्ती, वीडियो कॉल और 64 साल के बुजुर्ग के फार्म हाउस पर पहुंची लड़कियां… फिर हुआ हैरान करने वाला खेल
सीकर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Oct 2025 11:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान में रावण दहन की अनोखी परपंराएं, कहीं पूजा होती, कहीं पैरों से रौंदते, कहीं गधे का मुखौटा लगाते

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

21 करोड़ ट्रांसफर करने के बाद भी शुरू नहीं हुई राजस्थान की ये एकमात्र सरकारी दवा फैक्ट्री, बच सकती थी मासूम बच्चों की जान

जयपुर

जयपुर में 50 लाख का साइबर फ्रॉड, मोबाइल के जरिये दो लोग हुए शिकार, एक्सपर्ट्स ने बताया कैसे बचें…

जयपुर

Muhana Mandi : फूल गोभी, ​शिमला मिर्च व टिंडा हो रहा महंगा, टमाटर-मिर्ची के दाम स्थिर, प्याज के दाम चढ़े

जयपुर

Rajasthan News: हाल-ए-वित्त विभाग: कर्ज की चादर लंबी, जिम्मेदारों की कुर्सियां खाली, ​काबिल अफसरों का टोटा

जयपुर

Good News: राजस्थान में ‘मेरी पॉलिसी मेरे हाथ’ अभियान शुरू, बारिश से खराब फसल का 72 घंटे में मिलेगा बीमा क्लेम

My Policy My Hands campaign
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.