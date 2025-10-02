राजस्थान में रावण दहन की अनोखी परपंराएं, कहीं पूजा होती, कहीं पैरों से रौंदते, कहीं गधे का मुखौटा लगाते

जोधपुर के मेहरानगढ़ किले की तलहटी में स्थित रावण और मंदोदरी का मंदिर इस दिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। गोधा गोत्र के ब्राह्मणों द्वारा बनवाए गए इस मंदिर में रावण और मंदोदरी की विशाल प्रतिमाएं हैं, जिन्हें शिव पूजन करते हुए दर्शाया गया है। मंदिर के पुजारी का कहना है कि उनके पूर्वज रावण के विवाह के समय यहां बस गए थे। 2008 में बने इस मंदिर में दशहरे को शोक दिवस माना जाता है। यहां रावण दहन नहीं होता, बल्कि लोग स्नान कर जनेऊ बदलते हैं और रावण के दर्शन के बाद ही भोजन करते हैं। रावण को महान विद्वान और संगीतज्ञ मानते हुए आज भी संगीत के विद्यार्थी यहां आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं।