Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान में इस दिन से शुरू होगा ‘भारी बारिश’ का दौर, प्री-मानसून दिखाएगा असर

राजस्थान में प्री-मानसून (Pre-Monsoon in Rajasthan) का दौर शुरू हो गया है। इसका असर कल देखने को मिला।

जयपुर•Jun 15, 2025 / 01:14 pm• Lokendra Sainger

Photo- Patrika

Rajasthan Weather Report: राजस्थान में प्री-मानसून (Pre-Monsoon in Rajasthan) का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान व आसपास में एक परिसंचरण तंत्र (Circulatory System in Rajasthan) बना हुआ है और एक पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance in Rajasthan) भी सक्रिय हैं। इसका असर शनिवार को देखने मिला। उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में दोपहर बाद मेघगर्जन, आकाशीय बिजली चमक व आंधी के साथ हल्की बारिश (Rajasthan Rain) हुई।

