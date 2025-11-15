Cold Wave: राजस्थान में अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर, 10 जिलों में पारा 10° से नीचे, माउंट आबू 3° पर पहुंचा

Weather Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा, लेकिन सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि जयपुर और अजमेर संभागों में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं-कहीं शीतलहर चल सकती है।