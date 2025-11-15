Patrika LogoSwitch to English

Cold Wave: राजस्थान में अगले 2 दिन चलेगी शीतलहर, 10 जिलों में पारा 10° से नीचे, माउंट आबू 3° पर पहुंचा

Winter Update: राजस्थान में मौसम शुष्क, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे; अगले दो दिन शीतलहर के आसार।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 15, 2025

Weather Rajasthan: जयपुर. राजस्थान में बीते 24 घंटों के दौरान मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहा, लेकिन सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है, जबकि जयपुर और अजमेर संभागों में अगले 48 घंटों के दौरान कहीं-कहीं शीतलहर चल सकती है।

राज्य में दिन का अधिकतम तापमान बाड़मेर में सबसे अधिक 32.4° रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहा। हवा में आद्रता सुबह 21 से 54 प्रतिशत के बीच रही।

इधर, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल माउंट आबू में ठंड का असर सबसे अधिक देखने को मिला। शनिवार को यहां न्यूनतम तापमान दो डिग्री गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे हिल स्टेशन में कड़ाके की सर्दी महसूस की गई।

मौसम विभाग का कहना है कि अगले 48 घंटों तक पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान में किसी विशेष बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन शीतलहर के चलते सुबह और रात में ठिठुरन और बढ़ सकती है।

न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से कम (°C)

जिला / स्टेशनन्यूनतम तापमान (°C)
भीलवाड़ा9.4
वनस्थली8.6
अलवर8.4
सीकर5.4
चित्तौडगढ9.5
चूरू7.9
झुंझुनूं 8.6
करौली8.2
फतेहपुर 5.0
नागौर 6.1
दौसा 6.9
लूणकरणसर 6.9

Updated on:

15 Nov 2025 08:58 pm

Published on:

15 Nov 2025 08:49 pm

