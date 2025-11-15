Voter List Update: 97 % मतदाता तक पहुंचा प्रपत्र, लेकिन एक जिला बना राजस्थान की सबसे बड़ी चिंता

डिजिटाइजेशन के मोर्चे पर भी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, भरे हुए 61 लाख गणना प्रपत्र ईसीआईनेट पर सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके हैं। बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ डिजिटाइजेशन में अग्रणी जिलों के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जबकि बारां, झुंझुनूं, सीकर और कोटा में कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी है।