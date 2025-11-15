Voter List Update: 97 % मतदाता तक पहुंचा प्रपत्र, लेकिन एक जिला बना राजस्थान की सबसे बड़ी चिंता

मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करते BLO सांकेतिक फोटो सोर्स AI
Election Revision: जयपुर. राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम–2026 तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में बीएलओ द्वारा घर–घर जाकर गणना प्रपत्र बांटने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के कगार पर है। जारी रिपोर्ट के अनुसार, 11 दिनों में करीब 5 करोड़ 30 लाख मतदाताओं तक प्रपत्र पहुंचाए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 97 प्रतिशत है।
बूंदी जिले ने 99 प्रतिशत वितरण के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। धौलपुर, राजसमंद और झालावाड़ भी शीर्ष जिलों में शामिल हैं, जबकि भरतपुर एकमात्र जिला है जहां वितरण 90 प्रतिशत से कम रहा है।
डिजिटाइजेशन के मोर्चे पर भी कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, भरे हुए 61 लाख गणना प्रपत्र ईसीआईनेट पर सफलतापूर्वक अपलोड किए जा चुके हैं। बाड़मेर, भरतपुर, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ डिजिटाइजेशन में अग्रणी जिलों के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जबकि बारां, झुंझुनूं, सीकर और कोटा में कार्य की गति अपेक्षाकृत धीमी है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग