जयपुर की कच्ची बस्ती में रहने वाले शख्स के खाते में मिले 5.62 करोड़, स्टेटमेंट देखकर हिल गई पुलिस

राजधानी के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। करीब 5 करोड रुपए से भी ज्यादा के इस फ्रॉड पर पुलिस ने 54 साल के व्यक्ति को कच्ची बस्ती से गिरफ्तार किया है । उसके खाते में 33 बार में यह रुपए डाले गए हैं । उसके खिलाफ बीएनस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है ।