Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर की कच्ची बस्ती में रहने वाले शख्स के खाते में मिले 5.62 करोड़, स्टेटमेंट देखकर हिल गई पुलिस

Jaipur Cyber Fraud News: विद्याधर नगर पुलिस ने इस मामले में शकील अहमद निवासी कच्ची बस्ती, भट्टाबस्ती को हिरासत में लिया है। आरोपी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 13, 2025

Bikaner city Prominent Astrologer Mahavir Jain Committed Suicide wife Saas saale case registered
फाइल फोटो पत्रिका

राजधानी के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। करीब 5 करोड रुपए से भी ज्यादा के इस फ्रॉड पर पुलिस ने 54 साल के व्यक्ति को कच्ची बस्ती से गिरफ्तार किया है । उसके खाते में 33 बार में यह रुपए डाले गए हैं । उसके खिलाफ बीएनस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है ।

पुलिस जांच के दौरान आरोपी द्वारा खुलवाए गए खातों में संदिग्ध लेन-देन पाए गए। शुरुआती जांच में 33 साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के वर्जन और 5 करोड़ 62 लाख रुपये का अवैध लेन-देन सामने आया है।

विद्याधर नगर पुलिस ने इस मामले में शकील अहमद निवासी कच्ची बस्ती, भट्टाबस्ती को हिरासत में लिया है। आरोपी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

ये भी पढ़ें

पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर नया अपडेट, इस खास तरीके का इस्तेमाल कर रही है पुलिस, सावधान हो जाएं परीक्षार्थी
जयपुर
image

थाना अधिकारी के अनुसार, यह साइबर फ्रॉड का संगठित नेटवर्क प्रतीत होता है। पुलिस की साइबर सेल और अन्य जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इतने बड़े लेन-देन में और कौन-कौन लोग शामिल थे।

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बैंक खातों का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से लेन-देन कर कई लोगों से मोटी रकम हड़प ली। पुलिस अब इन खातों को फ्रीज कराने और डिजिटल सबूत इकट्ठा करने में लगी है।

जयपुर पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑफर पर विश्वास न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने में सूचना दें।

ये भी पढ़ें

Jaipur Discom ने बिजली चोरी पर कसा शिकंजा, 5741 कनेक्शनों पर चला हथौड़ा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 01:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर की कच्ची बस्ती में रहने वाले शख्स के खाते में मिले 5.62 करोड़, स्टेटमेंट देखकर हिल गई पुलिस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.