जयपुर की कच्ची बस्ती में रहने वाले शख्स के खाते में मिले 5.62 करोड़, स्टेटमेंट देखकर हिल गई पुलिस

राजधानी के विद्याधर नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के बड़े मामले का पर्दाफाश किया है। करीब 5 करोड रुपए से भी ज्यादा के इस फ्रॉड पर पुलिस ने 54 साल के व्यक्ति को कच्ची बस्ती से गिरफ्तार किया है । उसके खाते में 33 बार में यह रुपए डाले गए हैं । उसके खिलाफ बीएनस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है ।
पुलिस जांच के दौरान आरोपी द्वारा खुलवाए गए खातों में संदिग्ध लेन-देन पाए गए। शुरुआती जांच में 33 साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड के वर्जन और 5 करोड़ 62 लाख रुपये का अवैध लेन-देन सामने आया है।
विद्याधर नगर पुलिस ने इस मामले में शकील अहमद निवासी कच्ची बस्ती, भट्टाबस्ती को हिरासत में लिया है। आरोपी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
थाना अधिकारी के अनुसार, यह साइबर फ्रॉड का संगठित नेटवर्क प्रतीत होता है। पुलिस की साइबर सेल और अन्य जांच एजेंसियां इस नेटवर्क की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इतने बड़े लेन-देन में और कौन-कौन लोग शामिल थे।
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बैंक खातों का इस्तेमाल करके फर्जी तरीके से लेन-देन कर कई लोगों से मोटी रकम हड़प ली। पुलिस अब इन खातों को फ्रीज कराने और डिजिटल सबूत इकट्ठा करने में लगी है।
जयपुर पुलिस की यह कार्रवाई साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पुलिस ने आमजन से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक या ऑफर पर विश्वास न करें और तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी थाने में सूचना दें।