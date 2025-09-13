Jaipur Discom ने बिजली चोरी पर कसा शिकंजा, 5741 कनेक्शनों पर चला हथौड़ा

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की टीम ने जिले में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों अवैध कनेक्शन पकड़े। निगम की ओर से लो टेंशन (LT) सर्विस लाइनों का गहन सर्वे किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं।
सर्वे के दौरान टीम ने कुल 5741 अवैध कनेक्शन चिह्नित किए। इनमें 4286 पैरेलल सर्विस लाइनें और 1455 हुकिंग पॉइंट शामिल थे। विभाग ने इन सभी को तत्काल हटाकर बिजली चोरी पर नकेल कसी।
बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को नियमित कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करना और बिजली आपूर्ति को सुरक्षित व स्थिर बनाना है। अवैध कनेक्शनों के कारण न केवल राजस्व की हानि होती है बल्कि बार-बार ट्रिपिंग और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है।
टीम ने मौके पर ही अवैध कनेक्शनों को हटाने के साथ-साथ कई लोगों को नोटिस भी जारी किए। विभाग अब इस तरह की नियमित कार्रवाई जारी रखेगा ताकि जिले में बिजली चोरी की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोक लग सके।
जयपुर डिस्कॉम ने आमजन से अपील की है कि वे नियमित कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें और किसी भी तरह के अवैध कनेक्शन की सूचना बिजली विभाग को दें।