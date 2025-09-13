Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Discom ने बिजली चोरी पर कसा शिकंजा, 5741 कनेक्शनों पर चला हथौड़ा

JVVNL Action In Dausa: इनमें 4286 पैरेलल सर्विस लाइनें और 1455 हुकिंग पॉइंट शामिल थे। विभाग ने इन सभी को तत्काल हटाकर बिजली चोरी पर नकेल कसी।

जयपुर

Jayant Sharma

Sep 13, 2025

JVVNL Action In Dausa Photo - Patrika

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (JVVNL) की टीम ने जिले में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों अवैध कनेक्शन पकड़े। निगम की ओर से लो टेंशन (LT) सर्विस लाइनों का गहन सर्वे किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अनियमितताएं सामने आईं।

सर्वे के दौरान टीम ने कुल 5741 अवैध कनेक्शन चिह्नित किए। इनमें 4286 पैरेलल सर्विस लाइनें और 1455 हुकिंग पॉइंट शामिल थे। विभाग ने इन सभी को तत्काल हटाकर बिजली चोरी पर नकेल कसी।

ये भी पढ़ें

एक बुलेट तेरे लिए दूसरी मेरी लिए… आशिक की Love Story में आया खौफनाक ट्विस्ट, जो हुआ वह दिल दहला देगा…
भरतपुर
image

बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को नियमित कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करना और बिजली आपूर्ति को सुरक्षित व स्थिर बनाना है। अवैध कनेक्शनों के कारण न केवल राजस्व की हानि होती है बल्कि बार-बार ट्रिपिंग और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है।

टीम ने मौके पर ही अवैध कनेक्शनों को हटाने के साथ-साथ कई लोगों को नोटिस भी जारी किए। विभाग अब इस तरह की नियमित कार्रवाई जारी रखेगा ताकि जिले में बिजली चोरी की घटनाओं पर पूर्ण रूप से रोक लग सके।

जयपुर डिस्कॉम ने आमजन से अपील की है कि वे नियमित कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें और किसी भी तरह के अवैध कनेक्शन की सूचना बिजली विभाग को दें।

ये भी पढ़ें

पापा… मैं आखिरी बार केक काटना चाहती हूं… 27 साल की जिंदादिल ‘पीहू’ की आखिरी इच्छा, डेथ बेड पर काटा केक और…
उदयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Sept 2025 12:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Discom ने बिजली चोरी पर कसा शिकंजा, 5741 कनेक्शनों पर चला हथौड़ा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.