Jaipur Discom ने बिजली चोरी पर कसा शिकंजा, 5741 कनेक्शनों पर चला हथौड़ा

बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य उपभोक्ताओं को नियमित कनेक्शन लेने के लिए प्रेरित करना और बिजली आपूर्ति को सुरक्षित व स्थिर बनाना है। अवैध कनेक्शनों के कारण न केवल राजस्व की हानि होती है बल्कि बार-बार ट्रिपिंग और दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ता है।