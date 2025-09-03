Jaipur: SMS मेडिकल कॉलेज में बड़ी कार्रवाई, इमरजेंसी में तैनात ECG तकनीशियनों को हटाया, की थी जानलेवा लापरवाही!



प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मरीजों को निजी अस्पताल भेजने में कुछ तकनीशियनों की भूमिका रही, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल के लिए कार्डियोलॉजी विभाग के डॉ. दिनेश गौतम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है।