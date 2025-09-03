Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Jaipur: SMS मेडिकल कॉलेज में बड़ी कार्रवाई, इमरजेंसी में तैनात ECG तकनीशियनों को हटाया, की थी जानलेवा लापरवाही!

राजधानी जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में गंभीर हार्ट अटैक मरीज को केवल गोली देकर लौटाने और निजी अस्पताल भेजने के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। आधा दर्जन ईसीजी तकनीशियन हटाए गए और जांच कमेटी गठित की गई। चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों की भूमिका की भी पड़ताल होगी।

जयपुर

Arvind Rao

Sep 03, 2025

Jaipur SMS Medical College
SMS Medical College (Patrika Photo)

जयपुर: गंभीर हार्ट अटैक के मरीज को बिना पूरा उपचार किए केवल गोली देकर लौटा देने के मामले में सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। एसएमएस इमरजेंसी में तैनात करीब आधा दर्जन ईसीजी तकनीशियनों को हटाया गया है।


प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मरीजों को निजी अस्पताल भेजने में कुछ तकनीशियनों की भूमिका रही, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच के बाद पूरे मामले की विस्तृत पड़ताल के लिए कार्डियोलॉजी विभाग के डॉ. दिनेश गौतम की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है।

पत्रिका की खबर का हुआ असर


यह कमेटी तकनीशियनों के साथ-साथ चिकित्सकों और अन्य कार्मिकों की भूमिका की भी जांच करेगी। राजस्थान पत्रिका के मंगलवार के अंक में ‘गोली’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने तत्काल एक्शन लिया और पूरे स्टॉफ को इमरजेंसी से हटाने की कार्रवाई की।


लगातार मिल रही थीं शिकायतें


यह भी सामने आया है कि इमरजेंसी में पिछले एक सप्ताह के भीतर तीन मरीजों को निजी अस्पताल भेजने की शिकायतें मिल चुकी थीं। पत्रिका में मामला उजागर होने के बाद कॉलेज प्रशासन ने इमरजेंसी में पूछताछ की तो दो अन्य मामले भी सामने आए।

Published on:

03 Sept 2025 09:04 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: SMS मेडिकल कॉलेज में बड़ी कार्रवाई, इमरजेंसी में तैनात ECG तकनीशियनों को हटाया, की थी जानलेवा लापरवाही!

