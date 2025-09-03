झुंझुनूं में जमीन रजिस्ट्री घोटाला: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट, ACB जांच पर भी सवाल



याचिकाकर्ता की ओर से इस पूरे प्रकरण की शिकायतें सक्षम स्तर पर पहले ही दर्ज कराई गई थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद मामले को लेकर जनहित याचिका दायर की गई। कोर्ट ने अब राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि इस गड़बड़ी की जांच किस स्तर पर की गई, दोषी अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई और क्या एसीबी ने इसमें प्राथमिकी दर्ज की है या नहीं।