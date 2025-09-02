Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान में एक साथ RPS पति-पत्नी बने IPS, 5 आरपीएस अधिकारी को मिली पदोन्नति; अधिसूचना जारी

केन्द्र सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) के पांच अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नत किया गया है।

जयपुर

Lokendra Sainger

Sep 02, 2025

5 RPS officers got promotion
Photo- Patrika Network

केन्द्र सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा (RPS) की एक महिला अधिकारी सहित पांच अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) में पदोन्नत किया गया है। केन्द्र सरकार में सचिव चंदन कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक, पीयूष दीक्षित, विश्नाराम बिश्नोई, पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़, कमल शेखावत और अवनीश शर्मा को आईपीएस में पदोन्नत किया गया है।

पति-पत्नी एक साथ बने IPS

इस प्रमोशन में अधिकारी पति-पत्नी भी शामिल हैं। एसीबी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल शेखावत पति-पत्नी हैं। ये दोनों एक साथ आरपीएस अधिकारी बने थे। अब दोनों एक साथ प्रमोट होकर आईपीएस बन गए हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 2 IPS अधिकारी के तबादले… पाली को मिला नया एसपी, इन 3 RAS अधिकारी को किया APO; आदेश जारी
जयपुर
2 IPS officers transferred and SP 3 RAS officers APO in Rajasthan

साल 2024 के पदों पर मिला प्रमोशन

गौरतलब है कि सभी 1998 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं। इन्हें साल 2024 के खाली पदों पर प्रमोशन मिला है। पिछले महीने 21 अगस्त को दिल्ली में चयन समिति की बैठक हुई थी, जिसमें इनका चयन हुआ था। जिसके बाद आज केंद्रीय गृहमंत्रालय ने इनके प्रमोशन की अधिसूचना जारी कर दी।

वहीं, गृह विभाग ने भी 7 IPS अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। जबकि दो आईपीएस अधिकारियों का पदस्थापन किया गया है तो 5 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इससे पहले कार्मिक विभाग ने दो आईपीएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की।

2 IPS को मिला पदस्थापन

आदेश के अनुसार, गीता को महिला अपराध अनुसंधान सेल, टोंक से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नोहर (जिला हनुमानगढ़) नियुक्त किया गया है। डॉ. तेजपाल सिंह को शाहपुरा (भीलवाड़ा) ग्रामीण का अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है।

इन 5 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर

जबकि सरिता बड़गुजर को लीव रिजर्व फोर्स सीबीआई, जयपुर से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात-उत्तर), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, दीपक गर्ग को सीआईडी एससीबी, जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर (जिला सीकर), किशोर सिंह चौहान को एसीबी, जोधपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिरोही, राकेश कुमार काछवाल को इंटेलीजेंस अकादमी, जयपुर से सीआईडी एससीबी, जयपुर जोन, निशांत भारद्वाज को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आयोग आयुर्वेदीकरण एवं कल्याण), पुलिस मुख्यालय, जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 150 यूनिट ‘फ्री’ बिजली के लिए यहां कर सकेंगे आवेदन, CM भजनलाल ने अधिकारियों को दिए निर्देश
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

