राजस्थान में एक साथ RPS पति-पत्नी बने IPS, 5 आरपीएस अधिकारी को मिली पदोन्नति; अधिसूचना जारी

जबकि सरिता बड़गुजर को लीव रिजर्व फोर्स सीबीआई, जयपुर से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात-उत्तर), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर, दीपक गर्ग को सीआईडी एससीबी, जयपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर (जिला सीकर), किशोर सिंह चौहान को एसीबी, जोधपुर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सिरोही, राकेश कुमार काछवाल को इंटेलीजेंस अकादमी, जयपुर से सीआईडी एससीबी, जयपुर जोन, निशांत भारद्वाज को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (आयोग आयुर्वेदीकरण एवं कल्याण), पुलिस मुख्यालय, जयपुर की जिम्मेदारी दी गई है।