राजस्थान जन सूचना पोर्टल-2019: अब घर बैठे लें सरकारी डिपार्टमेंट्स की जानकारी, जाने कैसे होगा काम

Rajasthan Jan Soochna Portal 2019 launched, Hi-tech way to Right to Information: राजस्थान में आमजन को सरकारी विभागों से जुड़ी सूचनायें व्यापक रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जन सूचना पोर्टल-2019 ( Rajasthan Jan Soochna Portal 2019 ) शुरू हो गया है। जयपुर के बिड़ला सभागार में हुए लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम गहलोत ( CM Ashok Gehlot ) ने इस पोर्टल को जनता के सुपुर्द कर दिया।