Monsoon Farewell: राजस्थान में गिरने लगा रात का पारा, मानसून की विदाई की तारीख तय

पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और 16 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।