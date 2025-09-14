Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Monsoon Farewell: राजस्थान में गिरने लगा रात का पारा, मानसून की विदाई की तारीख तय

Monsoon Farewell In rajasthan: राजस्थान में मानसून की विदाई तय हो गई है। 15 सितंबर से प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून लौट जाएगा।

जयपुर

Anil Prajapat

Sep 14, 2025

monsoon 2025 farewell

Rajasthan Monsoon Farewell: जयपुर। राजस्थान में मानसून की विदाई तय हो गई है। 15 सितंबर से प्रदेश के कुछ हिस्सों से मानसून लौट जाएगा। मौसम केन्द्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों से मानसून के विदा होने के लिए परिस्थितियां बन गई है।

पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इसी के साथ पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में भी आगामी 2-3 दिन मौसम मुख्यतः शुष्क रहने और 16 सितंबर से दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

दिन के तापमान में बढ़ोतरी

इधर, बारिश की गतिविधियां समाप्त होने और मौसम शुष्क होने के कारण दिन के तापमान में बढ़ोतरी हाेने लगी है। 10 शहरों में दिन का पारा 35 डिग्री से अधिक दर्ज किया जा रहा है।

गिरने लगा रात का पारा

वहीं, रात के न्यूनतम तापमान में गिरावट हो रही है। सात शहरों में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है।

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Sept 2025 09:48 am

Published on:

14 Sept 2025 07:29 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon Farewell: राजस्थान में गिरने लगा रात का पारा, मानसून की विदाई की तारीख तय

