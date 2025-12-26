Jaipur: मस्जिद के पास बुलडोजर एक्शन को लेकर इंस्पेक्टर ने चेताया था फिर भी नहीं माने प्रदर्शनकारी…

घटना से पहले चौमूं थानाधिकारी सतीश शर्मा ने प्रदर्शनकारियों को सख्त हिदायत दी थी। उन्होंने मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत के बाद ही यह निर्णय लिया था। थानाधिकारी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर लोगों को अफवाहों से बचने और कानून हाथ में न लेने की चेतावनी दी थी। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी नहीं माने और पुलिस जाब्ते पर पत्थरों की बारिश कर दी। स्थिति को अनियंत्रित होता देख पुलिस को 'हल्का बल प्रयोग' करना पड़ा और उपद्रवियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े।