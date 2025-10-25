Rajasthan News: जयपुर और अजमेर में डेंगू का बड़ा डंक, दोनों जिलों में 500 से ज्यादा मरीज,इस बार मृत्यु दर शून्य

पिछले वर्षों की तुलना में इस बार रोगियों में गंभीर जटिलताएं कम देखी गई हैं और अधिकतर मरीज सामान्य वायरल लक्षणों से ही ठीक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर और अजमेर जिलों में डेंगू के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। जयपुर जिले में अब तक सर्वाधिक 302 मरीज जबकि अजमेर में 220 मरीज दर्ज किए गए हैं। अलवर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर और श्रीगंगानगर में भी संक्रमण के केस बढ़े हैं। राज्य में मलेरिया के अब तक 1117 और चिकनगुनिया के 245 मामले दर्ज किए गए हैं। विभाग का दावा है कि मौसम बदलने के साथ डेंगू के केस आने वाले दिनों में घटेंगे।