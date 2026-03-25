Rajasthan Nikay Chunav 2026: 113 निकायों में वोटर लिस्ट अपडेट का शेड्यूल जारी, 18 साल के हो गए हैं तो तुरंत जुड़वाएं नाम

इस घोषणा के साथ ही उन लाखों युवाओं के लिए रास्ता साफ हो गया है, जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह के अनुसार, इस बार की मतदाता सूची का मुख्य केंद्र वे युवा हैं जो हाल ही में बालिग हुए हैं।