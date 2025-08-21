Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Panchayat By-election: डूंगरपुर में EVM खराब, जयपुर ग्रामीण में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां

Rajasthan Panchayat By-election: राजस्थान में पंचायतीराज उपचुनावों की सरगर्मी चरम पर है। गुरुवार को करौली, जयपुर ग्रामीण और डूंगरपुर जिलों में जारी है।

जयपुर

Nirmal Pareek

Aug 21, 2025

Rajasthan Panchayat by-election
पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Panchayat By-election: राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं की खाली सीटों के लिए उपचुनावों की सरगर्मी चरम पर है। गुरुवार को करौली, जयपुर ग्रामीण और डूंगरपुर जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद की सीटों के लिए मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से शुरू हुए मतदान में मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

कहीं भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है, कहीं BAP की एंट्री ने मुकाबले को रोमांचक बना दिया है। हालांकि, तेज बारिश और तकनीकी खामियों ने कई जगह मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया है।

ये भी पढ़ें

पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम का निधन, CM भजनलाल, वसुन्धरा राजे और अशोक गहलोत ने इस तरह किया याद
जयपुर
Colonel Sona Ram passes away

डूंगरपुर में EVM खराब, बारिश बनी रोड़ा

अभी तक की जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर जिले में जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 (पीठ सीट) और सीमलवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड 16 में मतदान जारी है। लेकिन, इस आदिवासी बहुल जिले में तेज बारिश ने मतदाताओं की राह में रोड़ा अटकाया है। सुबह से ही झमाझम बारिश के कारण कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। कुछ मतदाता वोट डालने पहुंचे, लेकिन बारिश ने उनकी हिम्मत को कमजोर किया।

इसके अलावा बूथ नंबर 109 पर EVM में तकनीकी खराबी ने मतदान को और जटिल बना दिया। इस बूथ पर करीब 40 मिनट तक मतदान पूरी तरह ठप रहा। मतदाताओं को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन अधिकारियों ने तत्परता दिखाते हुए मशीन को सुधारा। कुछ ही देर में मतदान फिर से शुरू हो गया, जिससे मतदाताओं ने राहत की सांस ली।

बता दे, डूंगरपुर में भारत आदिवासी पार्टी (BAP) की मौजूदगी ने भी चुनावी समीकरण को और रोचक बना दिया है, जिससे पारंपरिक दलों को कड़ी चुनौती मिल रही है।

यहां देखें वीडियो-


जयपुर ग्रामीण में आचार संहिता का उल्लंघन

जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ उपखंड के बोबाड़ी गांव में पंचायत समिति वार्ड 27 के लिए उपचुनाव हो रहा है। यहां 5,055 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। प्रशासन ने मतदान के लिए कड़े इंतजाम किए हैं, लेकिन आचार संहिता का भी उल्लंघन देखने को मिला।

चुनाव नियमों के अनुसार, मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की प्रचार सामग्री लगाना प्रतिबंधित है। लेकिन बोबाड़ी में मतदान केंद्र से मात्र 10 मीटर की दूरी पर प्रत्याशियों के पोस्टर और बैनर लगे दिखे। यह गंभीर उल्लंघन प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाता है। मतदाताओं और स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

करौली में शांतिपूर्ण मतदान, कांटे की टक्कर

करौली जिले की मंडरायल और मासलपुर पंचायत समितियों में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। मंडरायल के वार्ड नंबर 6 में भाजपा की वीरवती और निर्दलीय भूरो जाटव के बीच सीधा मुकाबला है। वहीं, मासलपुर के वार्ड नंबर 2 में त्रिकोणीय जंग देखने को मिल रही है, जहां भाजपा से रामपति गुर्जर, कांग्रेस से सीमा बाई गुर्जर और निर्दलीय सुनील कुमार गुर्जर मैदान में हैं।

दोनों सीटों पर कुल 8,362 मतदाता वोट डाल रहे हैं, जिनमें मंडरायल के 3,823 और मासलपुर के 4,539 मतदाता शामिल हैं। शुरुआती कुछ घंटों में मतदान की रफ्तार धीमी रही, लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ा, मतदाताओं की संख्या बढ़ने लगी। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। एसपी गुमनाराम जाट समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मतदान केंद्रों पर निगरानी रख रहे हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: ‘वन स्टेट-वन इलेक्शन’ पर फंसा पेंच? आयोग को मंत्री खर्रा ने दिया कड़ा जवाब; कर दिया ये ऐलान
जयपुर
Panchayat-body elections in Rajasthan

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Aug 2025 12:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Panchayat By-election: डूंगरपुर में EVM खराब, जयपुर ग्रामीण में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां

