Rajasthan Panchayat By-election: डूंगरपुर में EVM खराब, जयपुर ग्रामीण में आचार संहिता की उड़ी धज्जियां

अभी तक की जानकारी के मुताबिक डूंगरपुर जिले में जिला परिषद के वार्ड नंबर 9 (पीठ सीट) और सीमलवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड 16 में मतदान जारी है। लेकिन, इस आदिवासी बहुल जिले में तेज बारिश ने मतदाताओं की राह में रोड़ा अटकाया है। सुबह से ही झमाझम बारिश के कारण कई मतदान केंद्रों पर सन्नाटा पसरा रहा। कुछ मतदाता वोट डालने पहुंचे, लेकिन बारिश ने उनकी हिम्मत को कमजोर किया।