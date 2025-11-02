Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान पुलिस: बड़ा फेरबदल, 180 RPS अधिकारियों का रातों-रात तबादला, और सूचियां आने की उम्मीद

RPS Transfer List: आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों की सूचियों के बाद थाना स्तर पर भी बड़ा बदलावा देखने को मिल सकता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस में पांच सौ से भी ज्यादा इंस्पेक्टर्स की ज्वाइनिंग हुई है। उन्हें थानों में लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Jayant Sharma

Nov 02, 2025

reshuffle in Rajasthan Police

पत्रिका फाइल फोटो

RPS Transfer List: राजस्थान पुलिस में बड़ा बदलाव किया गया है। देर रात आरपीएस अफसरों की सूची सरकार ने जारी की है। इसमें 180 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।

लिस्ट में लगभग सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है। बताया जा रहा है कि आरपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट और जारी हो सकती है और साथ ही आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जल्द ही सामने आ सकती है।

उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही सीनियर लेवल पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था।

आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों की सूचियों के बाद थाना स्तर पर भी बड़ा बदलावा देखने को मिल सकता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस में पांच सौ से भी ज्यादा इंस्पेक्टर्स की ज्वाइनिंग हुई है। उन्हें थानों में लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

यहां देखें पूरी लिस्ट…

ये भी पढ़ें

91 हजार को सरकारी नौकरी, 1.50 लाख प्रक्रियाधीन, 140 करोड़ के लोन… युवाओं को लेकर क्या है सरकार का प्लान
जयपुर
CM Bhajan Lal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

02 Nov 2025 07:57 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान पुलिस: बड़ा फेरबदल, 180 RPS अधिकारियों का रातों-रात तबादला, और सूचियां आने की उम्मीद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: वॉशरूम जाने को निकली चौथी कक्षा की बच्ची चौथी मंजिल से क्यों कूदी, किसी के पास नहीं जवाब, रुला रहा CCTV फुटेज

जयपुर

Wedding Scam: विवाह के नाम पर साइबर ठगी, मोबाइल हो रहा है हैक, इन 5 तरीकों से ऐसे बचें

cyber security
जयपुर

Rajasthan: राजे-रजवाड़ों के दौर में शुरू हुआ था रेल का सफर… कई मोड़ से गुजरा, जयपुर के पहले रेलवे स्टेशन के 150 साल पूरे

जयपुर

राजस्थान में बदलेगा यूडी टैक्स सिस्टम, कलेक्शन के लिए ‘सूरत मॉडल’ की अफसर करेंगे स्टडी

Rajasthan change UD tax system now study will be done on Surat model of collection
जयपुर

एकल पट्टा प्रकरण: शांति धारीवाल को क्लीन चिट के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की छूट, जांच पर पाबंदी नहीं

Shanti Dhariwal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.