राजस्थान पुलिस: बड़ा फेरबदल, 180 RPS अधिकारियों का रातों-रात तबादला, और सूचियां आने की उम्मीद

RPS Transfer List: राजस्थान पुलिस में बड़ा बदलाव किया गया है। देर रात आरपीएस अफसरों की सूची सरकार ने जारी की है। इसमें 180 आरपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
लिस्ट में लगभग सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है। बताया जा रहा है कि आरपीएस अधिकारियों की एक लिस्ट और जारी हो सकती है और साथ ही आईपीएस अधिकारियों की तबादला सूची भी जल्द ही सामने आ सकती है।
उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले ही सीनियर लेवल पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया था।
आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों की सूचियों के बाद थाना स्तर पर भी बड़ा बदलावा देखने को मिल सकता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस में पांच सौ से भी ज्यादा इंस्पेक्टर्स की ज्वाइनिंग हुई है। उन्हें थानों में लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
