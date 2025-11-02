राजस्थान पुलिस: बड़ा फेरबदल, 180 RPS अधिकारियों का रातों-रात तबादला, और सूचियां आने की उम्मीद

आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों की सूचियों के बाद थाना स्तर पर भी बड़ा बदलावा देखने को मिल सकता है। हाल ही में राजस्थान पुलिस में पांच सौ से भी ज्यादा इंस्पेक्टर्स की ज्वाइनिंग हुई है। उन्हें थानों में लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।