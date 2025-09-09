Rajasthan Police की बड़ी सफलता: एक करोड़ की लूट का 72 घंटों में खुलासा

पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपी मेडिकल की दुकानों पर सेल्समैन का काम करते हैं। उन्हें कम वेतन मिलता था और वे जल्दी अमीर बनना चाहते थे। मुख्य आरोपी उत्तमचंद की दुकान पर पहले काम कर चुका था और उसे घर की पूरी जानकारी थी। इसी ने अपने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर इस लूट की योजना बनाई। उन्होंने उत्तमचंद के बेटे के शहर से बाहर जाने का इंतजार किया और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम दिया।

लूट के बाद आरोपी सीसीटीवी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक के रास्ते भाग निकले और सुबह होते ही अपनी-अपनी दुकानों पर काम करने लगे, ताकि किसी को उन पर शक न हो। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे आगे की पूछताछ की जा रही है।