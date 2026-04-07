7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Price Hike: थाली से कपड़ों तक बढ़ने वाली है महंगाई, आने वाले दिनों में जेब पर पड़ सकता है भारी असर

Rajasthan Price Hike: राजस्थान में बढ़ती लागत का असर अब साफ दिखने लगा है। रेस्टोरेंट, होटल और गारमेंट उद्योग जल्द कीमतें बढ़ा सकते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Nikhil Parmar

Apr 07, 2026

Rajasthan Price Hike

महंगाई बढ़ने के आसार फोटो- चैटजीपीटी

Rajasthan Price Hike: राजस्थान में आने वाले दिनों में रोजमर्रा उपयोग में आने वाली कई चीजें महंगी हो सकती हैं। अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। युद्ध का असर धीरे-धीरे आम लोगों की जेब तक पहुंच गया है। होटल-रेस्टोरेंट से लेकर कपड़ा उद्योग तक कई मुख्य सेक्टर इस बढ़ती महंगाई के दबाव में आ सकते हैं।

उद्योगपतियों का कहना है कि कच्चे माल, ईंधन और लॉजिस्टिक्स खर्च बढ़ रहा है और इस कारण अब कीमतों का बढ़ना लगभग तय हो गया है। विश्व स्तर पर लगातार ऊर्जा की कीमतों में उछाल, कच्चे माल की आपूर्ति में बाधा और रुपये की कमजोरी ने उत्पादन और कारोबार की लागत को बढ़ा दिया है।

Restaurant Menu Prices: रेस्टोरेंट में खाना हो सकता है महंगा

जयपुर सहित राजस्थान के कई छोटे-बड़े शहरों में रेस्टोरेंट मालिक मेन्यू कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कई रेस्टोरेंट मालिकों ने रोटी-सब्जी की कीमतें बढ़ा दी हैं। उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि ईंधन, गैस सिलेंडर, परिवहन और कच्चे खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं।

देशभर में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतें बढ़ने से होटल-रेस्टोरेंट का संचालन खर्च भी काफी बढ़ गया है। मजबूरन रेस्टोरेंट अगले कुछ दिनों में अपने मेन्यू की कीमतों में बढ़ोतरी करने की योजना बना रहे हैं। होटल सेक्टर भी लागत बढ़ने से परेशान है। हालांकि होटल मालिक फिलहाल कमरे का किराया बढ़ाने से बच रहे हैं।

Cotton Price Increase: कपड़ा उद्योग पर भी दबाव

राजस्थान का गारमेंट उद्योग भी इस समय दबाव में है। उद्योग से जुड़े लोगों के अनुसार कॉटन की कीमतों में लगभग 30 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इसके अलावा प्रिंटिंग और डाइंग में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और ऊर्जा खर्च भी बढ़ गए हैं। इसका असर तैयार कपड़ों की कीमतों पर पड़ रहा है और रेडीमेड गारमेंट लगभग 5 से 7 प्रतिशत तक महंगे हो चुके हैं।

आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं कीमतें

अगर कच्चे माल और ऊर्जा की लागत इसी तरह बढ़ती रही तो और भी कई सेक्टरों में कीमतें बढ़ सकती हैं। जिससे उद्योगों पर दबाव और बढ़ जाएगा। ऐसे में आने वाले महीनों में आम उपभोक्ताओं को खाने-पीने से लेकर कपड़ों तक कई चीजों पर ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Farmers : राजस्थान के किसानों को मिल सकेगी राहत, केंद्र की तीन टीमें आज पहुंचेगी जयपुर, करेंगी मीटिंग
बांसवाड़ा
Rajasthan farmers get relief All three Centre Governmen teams reach Jaipur today and will hold a meeting

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 01:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Price Hike: थाली से कपड़ों तक बढ़ने वाली है महंगाई, आने वाले दिनों में जेब पर पड़ सकता है भारी असर

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News : राजस्थान के विकास को मिलेगी 'डबल इंजन' रफ़्तार, CS श्रीनिवास 'दिल्ली' से लाए Good News 

CS Sriniwas with CM Bhajanlal- File Pic
जयपुर

Mandi News: बड़ा बदलाव, अब गेहूं खरीद की निगरानी के लिए विशेष टीम होगी गठित,फर्जीवाड़े पर लगेगी लगाम

Kota-Mandi-News
जयपुर

Weather Update 7 April: राजस्थान में आज तेज बारिश-ओलावृष्टि और कल से फिर तेज हो जाएगी गर्मी

जयपुर

Food Security Scheme : राजस्थान के सभी राशन डीलर्स के लिए बड़ी खबर, मंत्री सुमित गोदारा ने दिए 2 तोहफे

Food Security Scheme Update Rajasthan all ration dealers Big news Minister Sumit Godara gave two gifts
जयपुर

Rajasthan Politics : 'ये लापरवाही नहीं, सोचा-समझा सौतेला व्यवहार है', अशोक गहलोत ने भजनलाल सरकार से ऐसा क्यों कहा?

ashok gehlot bhajanlal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.