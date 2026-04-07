Rajasthan Price Hike: थाली से कपड़ों तक बढ़ने वाली है महंगाई, आने वाले दिनों में जेब पर पड़ सकता है भारी असर

Rajasthan Price Hike: राजस्थान में आने वाले दिनों में रोजमर्रा उपयोग में आने वाली कई चीजें महंगी हो सकती हैं। अमेरिका-इजराइल-ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब भारत के बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। युद्ध का असर धीरे-धीरे आम लोगों की जेब तक पहुंच गया है। होटल-रेस्टोरेंट से लेकर कपड़ा उद्योग तक कई मुख्य सेक्टर इस बढ़ती महंगाई के दबाव में आ सकते हैं।